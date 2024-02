Dan libertad condicional a agresor de Okany; de seis años, sólo estuvo tres en prisión

Sale libre el agresor y ex pareja sentimental de Okany Martínez, quien recibiera más de 20 puñaladas en todo su cuerpo durante el año 2018; Cesar M. fue sentenciado en abril del 2021 a pasar seis años y 11 meses de prisión por el delito de intento homicidio agravado en grado de tentativa, pero ayer fue dejado en libertad condicional. “Temo por la seguridad de mi hija, pero ya no pude hacer nada”, destacó la víctima, quien aún hoy día muestra las cicatrices que le marcaron de por vida.

Bajo libertad condicional, fue lo que un juez brindó en beneficio de Cesar M., quien fuera encontrado culpable del delito de intento de homicidio en perjuicio de Okany Martínez, quien recibió más de 20 puñaladas, pero logró sobrevivir.

Fue ayer cuando un juez de control dictaminó como medida cautelar que Cesar M., continuara el resto de su condena de 6 años y 11 meses, en libertad condicional, por lo que le fue concedida.

Lo anterior generó que, tanto Okany como su familia, se mostraran inconformes por la decisión del tribunal, ya que temen por la seguridad tanto de Okany como de sus familiares, por lo que exponen como injusto tal dictamen.

“Temo por la seguridad de mi hija, me siento totalmente insegura, por eso es que hay muchas muertes de mujeres hoy en día, pensamos en manifestarnos, mi familia y yo, pero ya no creemos en la justicia” destacó.

La ley me desprotege, ya que lo único que puede hacer que vuelva a la cárcel es si intenta hacer algo, si me lo hace o a mi familia, por lo que no nos sentimos seguras mi hija y yo lamentó Okany Martínez

Cabe recordar que este caso conmovió a la sociedad chihuahuense, ya que Okany mostró la evidencia con múltiples cicatrices que César M., le provocó en hechos ocurridos durante el año 2018, pero de las cuales, Okany sobrevivió.

Durante el 12 de julio del año 2020, dos años después de lo ocurrido, la Fiscalía Especializada de la Mujer logró la detención de César M., y fue durante el mes de abril del año 2021 cuando recibió sentencia de 6 años y 11 meses de cárcel por homicidio agravado en grado de tentativa, hoy está libre.

