Por falta de recursos y pandemia podría ser el segundo año sin Cabalgata Villista

Parral, Chih.- En riesgo de que por segundo año consecutivo se cancele la 25 edición de la Cabalgata Villista en las jornadas, señaló la asociación que la pandemia y la falta de recursos del gobierno estatal y de los municipios ponen en peligro esta actividad conocida a nivel internacional, donde llegó a reunir en el 2015 alrededor de 10 mil jinetes de 50 municipios del estado, así como de otros estados de la república mexicana y de los Estados Unidos.

Manuel Escobedo Hernández, presidente de la asociación de la Gran Cabalgata Villista A.C., indicó que esta semana entrante tendrán pláticas con el gobernador de estado para ver la situación de la Gran Cabalgata Villista, ya que debido a la semaforización sanitaria del Covid-19 el año pasado se canceló la edición número 25 y para este año tanto el gobierno del estado como de los municipios han manifestado que no se cuenta con los recursos para su organización.

Así también, informó que dependiendo de las pláticas con gobierno del estado y con el apoyo de los municipios está en riesgo de que este año también se cancele, este es uno de los eventos de talla internacional, ya que para su organización se suman 53 organizaciones civiles nacionales de la asociación “México a Caballo” de los estado de Baja California Sur, Baja California Norte, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Quintana Roo, Veracruz, Campeche, Oaxaca y del estado de Jalisco.

Consideró que es una lástima que este año no se vaya a realizar por el problema de la pandemia, ya que muchos de los conciudadanos y de los Estados Unidos esperaban esta fecha para poder participar. Incluso venía gente de lugares del estado de Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, California y de Kansas, dijo que llegaron a contar más de 10 mil jinetes en el 2015, cuando estaba de ex-gobernador Cesar Duarte. En las administraciones de Javier Corral no bajaba el número de 7 mil cabalgantes y en la última que se realizó en el 2019 se registró una participación de 6 mil gentes a caballo.

Así mismo, indicó que en el estado se suman 50 municipios del estado que durante la cabalgata se van sumando conforme avanza esta para llegar y terminar en Parral, dijo que la participación de cada municipio es muy importante ya que cada uno de ellos de acuerdo a sus posibilidades recibían el apoyo, por ejemplo en el municipio de Zaragoza era común que recibieran a la gente con una comida, donde “generalmente hacían una pescadilla a la cabalgata, ahora por la sequía ya los pescadores no están sacando ni para ellos”. Es un apoyo del cual ya no es posible y no es por la pandemia.