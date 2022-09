Del basurero a un hogar digno; dos familias hacen su sueño realidad obteniendo casa propia

Tres años viviendo en el Basurero Municipal, sin tener nada, mucho menos una casa, para la señora María Guadalupe Rodríguez contar con una vivienda propia era algo inalcanzable; Cynthia Sánchez, madre soltera de tres hijos, vivía en un cuarto de madera, sus pequeños anhelaban tener un hogar, contaban los días para ver su sueño hecho realidad.

María Guadalupe Rodríguez, una de las beneficiarias de las casas que el presidente municipal de Santa Bárbara, Antonio Bilbao, otorgó gratuitamente, expresó que esta vivienda es un sueño cumplido del cual podrán disfrutar su esposo y sus cuatro hijos; sin embargo, recordó con tristeza a los hijos que el anterior Presidente Municipal le "arrebató" y los entregó al DIF.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Por al menos tres años, vivieron en el Basurero Municipal porque "no había de otra", tras desempeñarse como barrendera y su esposo como gambusino, los ingresos son muy pocos para pensar en comprar una casa.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Durante la primera Administración de Antonio Bilbao, este conoció las condiciones en las que se encontraban y "nos sacó de la basura", pues les construyó un cuarto en donde pudieron vivir dignamente.

No obstante, solicitó con el Edil una vivienda y fue así como hoy ve su sueño hecho realidad, aquello que parecía lejano por fin se hizo cercano, emocionada, ingresó a su casa donde comenzará una nueva historia.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Por su parte, Cynthia Sánchez, madre soltera de tres hijos, quien es empleada doméstica, entre lágrimas que corrían por su rostro, sentía un sinfín de emociones entrelazadas, derivadas de un recuerdo algo doloroso y difícil, pues vivía en un cuarto de madera, en condiciones muy precarias.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

Resaltó: "Para mí es algo verdaderamente maravilloso, me hacía mucha falta, como toda mamá deseaba un patrimonio para mis hijos y hoy gracias al Presidente ya lo tengo, yo estaba viviendo en unas condiciones muy malas, mis hijos no eran felices, me prestaron el lugar porque batallábamos mucho, por eso me siento tan emocionada".

Pasaban los días y sus pequeños contaban las horas para poder estar en su nueva casa, por fin llegó el tan esperado día y sus hijos, desde temprana hora comenzaron a alistarse, desesperados por llegar al lugar que a partir de hoy es suyo.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

"Estoy eternamente agradecida con las autoridades, estoy en deuda con ellos, siempre me han ayudado, día a día he trabajado por mis hijos, me he esforzado por ellos y tener algo nuestro jamás se me va a olvidar, es aquí cuando me doy cuenta que no me equivoqué en haber elegido a Toño Bilbao como presidente de Santa Bárbara, y sí volvió a ser presidente fue por algo, Dios está con él, y con su Administración".