Delincuentes roban autos en la Vía Corta para la guerra en Culiacán

En lo que va del año, 35 vehículos fueron robados en la carretera Parral-Chihuahua en tramos donde no hay señal telefónica y donde los criminales aprovechan para despojar a los viajeros hasta de los zapatos, además de proferir amenazas de muerte para que no denuncien ante las autoridades, ya que según les dicen, “esos autos van directo a la guerra en Culiacán.” Para la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Chihuahua, lo anterior ya provocó el aumento en el costo de las pólizas en el estado, sobre todo para las camionetas pick-up. De acuerdo con Mario Adrián Ibarra, presidente de la Amasfac, aún no retiran la exención de deducible en caso de robo –como ya ocurrió en otros años, cuando se disparó la estadística en la entidad— pero la asociación ya lo evalúa, porque en los últimos meses ha repuntado ese delito en diferentes regiones del país.

Datos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro y Fiscalía Zona Sur exponen que en el transcurrir del 2024, al menos 35 unidades han sido robadas, principalmente en tramos donde la señal telefónica es nula, ya que la intención de quienes realizan los atracos es que las víctimas no pidan auxilio de manera pronta e inclusive los descalzan, pues así lo han hecho saber personas afectadas en el tramo del municipio de Satevó.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro cuenta con al menos 34 denuncias, ya que por la cercanía donde se han realizado los hurtos, es en el sector de Santa Isabel, donde la mayoría de las carpetas de investigación se han abierto, además datos proporcionados por la propia dependencia, exponen que de estos vehículos, nueve de ellos se han logrado recuperar y ser entregados a sus respectivos propietarios. En tanto la Fiscalía de Distrito Zona Sur cuenta solamente con una carpeta abierta por el delito de robo de vehículo en dicha rúa, mientras que en el 2023 en la misma se suscitaron dos hechos.

La situación, según la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Chihuahua a través de su director Mario Adrián Ibarra, provocó el aumento en el costo de las pólizas en el estado, sobre todo para las camionetas pick-up y a pesar de que aún no retiran la exención de deducible en caso de robo, ya lo evalúan porque en los últimos meses ha en diferentes regiones del país.

Chihuahua Desintegrada, banda de robacarros de la Vía Corta a Parral: Jáuregui

Robos al alza en los últimos meses, detención de MP involucrado

La situación se fue agravando en los últimos meses a tal grado que la Fiscalía General del Estado (FGE), por medio de un grupo especializado realizó una investigación que derivó en la detención de varias personas, pero aún más grave, con el coordinador de los Ministerios Públicos de Santa Isabel como involucrado con la presunta banda que se dedicaba a hurtar vehículos. Fue el domingo 29 de septiembre cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Hugo M., a la altura del poblado conocido como San José del Sitio, municipio de Satevó y de acuerdo a las primeras indagatorias, conducía una pick-up de la marca GMC, con la que remolcaba una traila que contaba con reporte de robo.

Tras su detención fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, instancia que determinó la probable responsabilidad en el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Ante ello, una juez de control resolvió que el agente del ministerio público Hugo Mauricio, acusado de posesión de vehículo con reporte de robo, seguiría su proceso en libertad con el uso de un brazalete electrónico.

Dentro de las medidas cautelares que le fueron fijadas por la jueza Delia Valentina, están también la prohibición de salir del país sin autorización, así como la inhabilitación del cargo por el plazo de seis meses.

Foto: SSPE

Policiaca Dan prisión preventiva a uno de los vinculados con agente del MP acusado de robo de autos

Detienen a presunto líder de robacarros en Parral

El 12 de octubre elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) al circular por la calle Gabriel Ramos Millán, tuvieron a la vista a un hombre, quien conducía un automóvil marca Ford, línea Fusion, modelo 2014, de color negro, y, al percatarse de la presencia policial, se dio a la fuga, lo que desencadenó una persecución que terminó en la calle Prolongación Abraham Lincoln, de la colonia Kennedy.

Al realizar una inspección a quien se le identificó como Hazley Agustín G. F., de 22 años de edad, se le encontró una pistola 9 milímetros y 128 envoltorios con marihuana. Ante ello, fue detenido por portación ilegal de arma de fuego y posesión simple de narcóticos, el pasado 12 de octubre, cuando los efectivos de las referidas corporaciones desplegaron un operativo para inhibir la incidencia delictiva.

Por consiguiente, agentes de la unidad de robo de vehículos le cumplimentaron en el Cereso 1 de Aquiles Serdán, una orden de aprehensión por dicho delito. De acuerdo a la acusación, el sujeto participó en un robo con violencia de una Ford Lobo el pasado 14 de septiembre, en la carretera a Cuauhtémoc, a la altura del obelisco, en la entrada de El Charco.

La Fiscalía Zona Centro trabajó en la integración de carpetas en contra de “El Negro”, ya que según declaró Heliodoro Araiza, fiscal de la Zona Centro, era el líder de una célula criminal que robaba autos en la Vía Corta a Parral.

Chihuahua Hay cuatro detenidos por robo de vehículos en la región sur; entre ellos un MP

Vinculan asesinato con robos de vehículos

El 20 de octubre un hombre fue localizado sin vida en el kilómetro 54 de la carretera Vía Corta a Chihuahua a la altura del entronque San Rafael, muy cerca de Satevó; el cuerpo vestía sudadera en color negro, pantalonera de color negro y calcetines en color negro y trusa tipo bóxer en color negro.

Autoridades de la Fiscalía Zona Centro destacamentados en Satevó, atendieron el reporte generado al sistema de emergencias sobre un cuerpo sin vida en la carpeta asfáltica, mismo que al parecer presentaba huellas de violencia. Como características, el cuerpo tenía en el antebrazo derecho un tatuaje con la leyenda "María" y en el antebrazo izquierdo tatuaje con figura ilegible y en la pierna con la leyenda "Rey".

El cuerpo presentó lesiones por disparos de arma de fuego en extremidad encefálica, en pómulo derecho y parietal derecho. La persona tenía ambas extremidades superiores sujetadas por cinta gris, así como el rostro tapado por cinta en color gris y encima del cuerpo encontraron una cartulina con un mensaje que al parecer hacía alusión al robo de vehículos en la misma rúa. En la escena, personal de criminalística embalaron 3 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Foto: GN

Chihuahua Van 40 denuncias por robo de vehículos en carreteras del estado en lo que va del año

Días después, la FGE de Chihuahua identificó a la persona como Rey Jesús V.G de 22 años de edad y según declaraciones del fiscal General del Estado, César Jáuregui, dicha persona al parecer es familiar de uno de los detenidos por robo de auto junto a Hazley Agustín G. F., alias "El Negro", por lo que no descartó que también fuera miembro de dicha banda.

Además, por archivos periodísticos se conoció que en junio del presente año Rey Jesús había sido detenido por la SSPE tras una persecución cuando se trasladaba a bordo de una camioneta sin placas, lo que motivó a los oficiales a que le realizaran el alto a fin de revisar la unidad; sin embargo, este intentó huir provocando daños en varios vehículos, hasta impactarse en contra de otro vehículo Tundra de color gris, para después ser abordado por los oficiales. Al revisar la unidad en el sistema de la policía, este contaba con reporte de robo.

Desarticulada la banda de robacarros

Para el 21 de octubre, el Fiscal Jáuregui dio a conocer que tras ser vinculado a proceso un sujeto identificado como “El Negro”, daban por desintegrada una de las bandas de robacarros de la vía corta a Parral.

Expresó que, el líder de dicha célula delictiva, apodado El Negro, apenas el pasado fin de semana fue vinculado a proceso penal, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El fiscal refirió que, con la detención del agente ministerial a finales del mes de septiembre por su presunta participación en el robo de vehículos, comenzaron a desmantelar dicha banda.

Destacó que, tal y como lo había dado a conocer hace un par de semanas, los trabajos de la fiscalía general del estado, estarían centrados en desmantelar dicha célula delictiva, dedicada al robo de automotores en dicho tramo carretero.

Chihuahua Denuncian arbitrariedades en detención de pareja acusada de robo de vehículo en la Vía Corta

Aumenta costo de pólizas: Amasfac

Para la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Chihuahua, los robos de unidades provocaron el aumento en el costo de las pólizas en el estado sobre todo para las camionetas pick-up. Mario Adrián Ibarra, presidente de la Amasfac señaló que aún no retiran la exención de deducible en caso de robo –como ya ocurrió en otros años cuando se disparó la estadística en la entidad— pero la asociación ya lo evalúa porque en los últimos meses ha repuntado ese delito en diferentes regiones del país.

Manifestó que aún es impredecible argumentar si la demanda aumentó, sin embargo, se prevé que así sea ya que es una constante que se está suscitando no sólo en las carreteras de Chihuahua sino en todo el país con especial énfasis en unidades tipo pick-up que son las que mayormente sufren este tipo de siniestro, pero dijo que para cada caso en particular se tiene una oferta ya que no es lo mismo asegurar una de modelo reciente a una más antigua; sin embargo, la sugerencia es que si viajan con mayor frecuencia por la dicha carretera se cuente con un respaldo.

Expuso que será en meses posteriores cuando se conozca el comportamiento de la demanda en seguros, ya que estos se dieron sobre todo en los últimos meses; pero en lo particular su consejo siempre será que se contrate a través de un agente de seguro, para que se dé una mayor agilidad en los trámites, ya que en este tipo de siniestros la papelería es muy necesaria, entre ello, la carpeta de investigación emitida por la autoridad competente más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.

El último robo de vehículo

A pesar de las declaraciones de las autoridades, el 25 de octubre se suscitó el último robo del que se tiene registro, sin embargo, personal de la Guardia Nacional destacamento caminos implementó un operativo de seguridad, logrando localizar la unidad kilómetros más adelante del lugar de los hechos, misma que estaba abandonada sobre la carretera.

Los viajeros fueron obligados por sujetos armados a descender de la unidad para posteriormente huir a bordo de ella. Los hechos ocurrieron en el entronque Palomas–Chihuahua, lugar donde se informó sobre el hurto, por lo que inmediatamente personal de la Guardia Nacional destacamento de caminos acudió para atender dicho reporte.

Al llegar se entrevistaron con los afectados, quienes le indicaron los detalles de cómo es que había ocurrido el hurto, por lo que, rápidamente, el personal de seguridad implementó un operativo de búsqueda por el sector. Después se conoció que fueron los mismos propietarios quienes a través de una aplicación lograron detener la unidad.

