Descarta Maru Campos que haya persecución política contra Cruz Pérez Cuéllar

Acciones de aseguramiento en vivienda que habitaba el alcalde con licencia de Ciudad Juárez no son contra él, así lo dio a conocer la gobernadora del estado, Maru Campos, quien además descartó que se trate de una persecución política en contra de Pérez Cuellar, ya que la causa fue en contra del propietario del inmueble por enriquecimiento ilícito.

Durante la visita de la gobernadora María Eugenia Campos Galván a Ciudad Jiménez, señaló que las acciones que se tomaron ayer contra el inmueble donde habitaba el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, no fueron tema personal.

Es de recordar que este martes personal de la Fiscalía Anticorrupción de Gobierno del Estado, aseguró un inmueble en Ciudad Juárez que era habitado por Pérez Cuellar, mismo que en rueda de prensa destacó que se trata de una persecución política.

Sin embargo, la mandataria estatal descartó que esto fuera cierto, ya que según dijo, se trató de una acción en contra del propietario del inmueble y no de quien lo habitaba, por motivos de enriquecimiento ilícito.

"El aseguramiento de la casa tiene que ver con el propietario del inmueble, no en contra de Pérez Cuellar. A él le tocó la mala suerte de estar ahí; sin embargo, él no se ve en ningún momento afectado por esta acción", subrayó.

Declaro que fue una medida de aseguramiento apegada a la ley, por lo que no se violan los derechos civiles y jurídicos de ninguna persona ajena al delito, motivo por el que el Presidente con licencia puede seguir ejerciendo su derecho a la candidatura.

"Él no se ve en ningún momento perjudicado por esta acción, no tiene ningún menoscabo o daño a sus derechos políticos, por lo que puede seguir compitiendo. No fue contra él, fue contra la persona dueña del inmueble", destacó.

En cuanto a los señalamientos de la candidata a la presidencia de la República Claudia Sheinbaum, de que la Jefa del Ejecutivo en Chihuahua está metiendo las manos en la elección, manifestó que está al corriente de la situación y que claramente pueden proceder en su contra, siempre y cuando demuestren que se trata de una persecución política.

Cabe destacar que Carlos Castillo, delegado nacional de Claudia Sheinbaum en Chihuahua, manifestó que la candidata por Morena a la presidencia de la República denunciará a la gobernadora Maru Campos por presunta intervención en las campañas electorales.

