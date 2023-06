Desespera a madres de familia lentitud en caso de aulas dañadas en El Verano

Exigen madres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata en la comunidad de El Verano, pronta respuesta por parte de SEECH e Ichife respecto a la demolición de unas aulas en peligro de colapso, ya que en las condiciones en las que los alumnos reciben clases no son aptas, en días anteriores dos alumnas fueron picadas por las abejas y una de las maestras tuvo un golpe de calor por las altas temperaturas ya que el salón donde se encuentran impartiendo clases no cuenta con aire acondicionado; “Necesitamos que los niños vuelvan a la escuela a tomar clases porque ya no pueden estar faltando y ya se va acabar el ciclo escolar”, refirieron.

Cerca de 15 madres de familia de la escuela primaria Emiliano Zapata, en la comunidad de El Verano, se dieron cita la mañana de este martes en donde con pancartas externaban su inconformidad por la omisión de respuesta ante dicha situación.

“Esperamos que la SEECH le diera seguimiento, y hasta la fecha no hemos tenido respuesta, pidieron paciencia pero desde el 25 de mayo, hasta hoy no hemos visto resultado, exigimos la autorización del derrumbe de los salones viejos de inmediato”, uno de los mensajes escritos en las pancartas por parte de las madres de familia.

Inconformes por la nula respuesta por parte de las autoridades educativas es que las madres de familia arribaron a la puerta principal de dicha institución para ser escuchadas y que se resuelva la situación lo antes posible.

Anteriormente, las madres de familia sostuvieron una reunión con el presidente municipal de Matamoros, Jesús Enrique Peña Vázquez, el cual se comprometió a ayudar a la institución educativa y que los niños pudieron continuar con las clases de manera normal.

Sin embargo, existe la inquietud por parte de las madres de familia del porque no se solucionó dicho problema, a lo cual el Alcalde respondió que se debe seguir un protocolo, en donde se debe realizar la solicitud al Ichife para que autorice la demolición de estas aulas.

Dada la situación, las afectadas se vieron en la necesidad de llevar a sus hijos a tomar clases en un salón de eventos que se encuentra a unos cuantos metros de la escuela.

Señalan que este espacio no se encuentra en condiciones para ser un “salón de clases” ya que éste no cuenta con aire acondicionado, no permite que los niños se concentren a la hora de estudiar por el eco y hace que los menores no pongan atención, además de no tener un espacio donde salir al recreo.

Al momento de trasladar a los primeros tres grupos a la cocina para recibir sus alimentos, manifiestan las maestras que es un riesgo tener que cruzar la carretera y además se pierde más tiempo, al llegar los primeros grupos acude el resto de los niños a la cocina.

Lo anterior de cierta manera viene a perjudicar en el aprendizaje de los niños, ya que es mucho el tiempo que tienen que estar fuera del “salón de clases”, también las madres de familia optan por reducir el horario de clases.

Esto debido a que los estudiantes manifiestan que este espacio es agotante para ellos, ya que presentan algunos síntomas de deshidratación, inclusive a una maestra de esta institución ya le dio un golpe de calor.

Además, hasta el momento dos alumnas fueron atacadas por las abejas que se encontraban dentro de este espacio, lo cual preocupa tanto a las maestras como a las madres de familia que la situación se salga de control y más niños salgan lastimados.

“Necesitamos que los niños vuelvan a la escuela a tomar clases porque ya no pueden estar faltando y ya se va acabar el ciclo escolar”, refirieron las madres de familia al ver que sus hijos están faltando a clases por esta situación, lo cual de cierta manera preocupa por los infantes que están por graduarse.

