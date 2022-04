Disculpa pública no es suficiente: alcalde de Parral sobre expolicías que humillaron a ministerial

"Tengo conocimiento sobre la disculpa pública que harán los expolicías municipales, no será suficiente para reponer el daño moral; sin embargo, no serán reincorporados a sus funciones después de esta acción, si no que tendrán que continuar con el procedimiento jurídico, por lo que al término, inmediatamente serán liquidados", declaró el alcalde César Peña ante las disculpas públicas que ofrecerán los cuatro exagentes sobre el suicidio de Felipe N. P.

"En mi opinión, creo que el llevar a cabo esta audiencia ante los medios de comunicación y pedir una disculpa pública, no es suficiente para reparar el daño moral que ocasionaron a una familia", expresó el presidente César Peña respecto a la disculpa pública que harán los expolicías.

Comentó que, afortunadamente estos elementos ya no pertenecen desde hace meses a la corporación de Seguridad Pública; "Aquí hacemos un llamado a los Policías Municipales de Parral para que ejerzan su trabajo de la manera correcta y es una indicación que le he dado al Director de Seguridad Pública”.

El Edil refirió: "Tengo conocimiento de esta audiencia que se llevará a cabo, donde los elementos policiacos harán una disculpa pública y posteriormente seguirán cumpliendo con todo el procedimiento, creo que es muy importante al menos como inicio, hacer esto, pero no es suficiente".

Refirió que estos exelementos se encuentran en un procedimiento jurídico, en espera de que se cumplan los términos legales; "Saliendo de esos procedimiento, inmediatamente nosotros procederemos a su liquidación conforme lo he solicitado, ya que no permitiré que elementos de Seguridad Pública se desempeñen con estos actos, se les está deteniendo una parte de su sueldo mientras se cumple su situación legal".

Peña Valles manifestó “Fueron cinco los que tuvieron que ver con este hecho, cuatro de ellos enfrentan esos cargos, uno de ellos fue absuelto, que es el que se acercó conmigo para la posibilidad de su reincorporación al área de Seguridad Pública, estamos en ese trámite, para mí sería injusto no devolverlo a su cargo, ya que las investigaciones y todo lo que se dio lo absuelven".

Declaró que aquel elemento que violente los derechos humanos de la población, inmediatamente será investigado y cesado de la corporación.

Expresó que a pesar de que ofrezcan una disculpa pública, los elementos quedarán fuera de la corporación de Seguridad Pública.