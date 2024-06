Disminución en el costo de la madera afecta a más de 70 aserraderos de Parral

Importación de productos de madera y caída en el precio de este material en la región afecta a más de 70 aserraderos en Parral ya que sus operaciones se han reducido de manera intermitente corriendo algunos el riesgo de tener que cerrar, según expuso Javier Portillo presidente de la Unión de Madereros, quien indicó que el valor de la madera pasó de 22 pesos a menos de 11, lo que les limita a generar ganancias y solo obtener costos de producción.

Por lo anterior, Javier Portillo, presidente de la Unión de Madereros comentó que actualmente hay una crisis en el sector debido a que desde Estados Unidos se está importando lo cual genera afectaciones.

Señaló que en el corredor industrial que conduce a Santa Bárbara hay alrededor de 46 aserraderos, además de los que se ubican por la carretera que conecta a la Vía Corta se pueden totalizar más de 70 negocios de este rubro.

Resaltó que la variación en el valor del dólar respecto al peso ha abaratado el costo de la madera que se produce en la región hasta un 50 por ciento ya que una madera que llegó a costar 22 pesos pasó a costar menos de 11 pesos.

“Muchos hemos optado por disminuir la producción, otros definitivamente por detener las actividades, y muy pocos que tienen contratos anuales son los que siguen trabajando, si no pierden tampoco ganan solo sacan para los costos de producción”, destacó.

Enfatizó que la actividad maderera es una de las más importantes para el desarrollo no solo de la ciudad sino en la región, el cual consideró que no es valorado por los gobiernos.

“No hay incentivos para el consumo de energía eléctrica, no hay incentivos al salario, ni combustibles ni modernización de la maquinaria, todavía laboramos con herramientas antiguas, y es difícil modernizar los procesos, pero no hay un apoyo decidido, no nos voltean a ver como una fuente generadora e importante de empleos”, expuso.

Enfatizó que una zona con alto grado de generación de empleos, se traduce en un área segura, ya que hay poder adquisitivo, donde ocuparse económicamente y reduce los riesgos.

“Cuando la gente trabaja, tiene un ingreso, no busca delinquir ni alternativas que le permitan tener dinero, la generación de empleos se traduce en seguridad pública, en cultura y educación de los hijos”, informó.

Declaró en este sentido que a los gobiernos les hace falta visión para impulsar a los sectores productivos, además del emprendimiento de los jóvenes para que puedan autoemplearse.

