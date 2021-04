Disminuye 70% la afluencia de paisanos en casas de cambio

Parral, Chih.- Disminución de un 70 por ciento de afluencia de paisanos se ha registrado en el actual periodo de vacaciones de Semana Santa en casas de cambio, esto debido a que están cerradas las fronteras y no están viajando a su lugar de origen como en otros años para estas fechas, lo que acarrea que no se presente un considerable movimiento de dólares, ya que ellos son los que los traen.

El encargado de JRZ Centro Cambiario, indicó que hay muy poca afluencia de turismo, ya que, en su negocio, para estas fechas se ve un incremento de personas que se les conoce como paisanos, pero en esta ocasión no ha sido así.

Mencionó que esto viene a afectar este giro laboral, ya que al no acudir hay muy poco movimiento de la moneda del dólar, resaltando que fácilmente se está hablando de una caída del 70 por ciento, a diferencia de otros años específicamente de este periodo de vacaciones de Semana Santa.

Asimismo, expresó que, con la pandemia, la compra y la venta del dólar ha estado muy baja, ya que mientras no se abran las fronteras, la gente no va de compras, por lo tanto, no se utiliza tanto el dólar.

En este sentido informó que hay poco dólar en movimiento, pero también, mientras estén cerradas las fronteras no hay donde colocarlos. Principalmente es porque están batallado ahorita.

Por otra parte, dijo que otros años todos los días se atenían normalmente entre 50 a 60 personas en este periodo de vacaciones y a estas fechas solo son entre 10 o 15 personas más o menos.

También señaló que están esperando que se habrán las fronteras, para que se dé un repunte en este giro, ya que, al no haber venta o compra, no se puede ver un movimiento considerable.

Para concluir, destacó que las tres temporadas de vacaciones como Semana Santa, Navidad y del periodo escolar, son las que más registran afluencia de paisanos, que acuden a visitar sus lugares de origen y son los que traen los dólares, pero al estar cerradas las fronteras no lo están haciendo, perjudicando la movilidad de este tipo de circulante y se pone difícil.