Disminuye construcción de viviendas en Parral por altos precios de materiales

Sector privado expone que los precios de la construcción se han disparado hasta un 17 por ciento en lo que va del año; el presidente del Consejo de Desarrollo Regional, indicó que eso desembocó en la diminución de la construcción de vivienda; de 200 casas que se construyeron en Parral durante 2020, en lo que va del año se suman cerca 100.

Lo anterior, impacta en las empresas del rubro de la construcción en Parral, que aportan el 5 por ciento de los empleos que hay en la ciudad, esto según datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Según lo expuesto por empresarios del rubro de la construcción, señalaron que la tendencia a la baja en el valor del acero, es el precio estabilizándose, debido a que la disminución no es real, respecto a comparativos previos a la pandemia.

Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

Amaury Solís Silva, empresario ferretero, expresó que el cemento se disparó en los últimos 4 años, debido a que actualmente, alcanza hasta 230 pesos el bulto; valor que casi se duplicó, dado a que en 2018, el bulto de cemento estaba en 130 pesos.

Ejemplificó que disminuyeron derivados del acero; la varilla que a principios de 2022 valía 210 pesos, pero actualmente cuesta 175 pesos; mientras que el armex llegó a costar hasta 210 pesos, y actualmente tiene un valor de 150 pesos. Comentó que los costos de derivados del acero, han tenido una tendencia a la baja en lo que va 2022; dado que ejemplificó que una caja de clavos, pasó de mil 50 pesos a 700 pesos.

Por otra parte, Juan de Dios Loya Chavira, presidente del Coder, expuso que actualmente no se cuenta con suficientes casas para cubrir la demanda de vivienda que hay en Parral, sumado que no los sueldos no permiten alcanzar montos para una vivienda. Señaló que recientemente se promovió una feria de la vivienda, que contaba con una oferta limitada de casas; esto derivado que, en los últimos años, han dejado de construir casas al ritmo de otras épocas.

Además, señaló la ausencia de creación de políticas efectivas, que impulsen la construcción de viviendas que logren resolver este problema social que se enfrenta actualmente, donde los costos de las viviendas se disparan y quedan fuera del alcance la población.

Actualmente, una casa se encuentra entre los 500 mil y 700 mil pesos; sin embargo, para muchos queda fuera de su alcance, tomando en cuenta que el salario en Parral se encuentra por debajo de la line de bienestar; esto, según lo expuesto por el presidente del Coder.

A lo anterior, se le suma que se modificaron leyes que impactaron en el conteo de puntos y en la solicitud de créditos, con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.