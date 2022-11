Docentes y alumnos del Tec de Parral se manifiestan en la CFE para exigir reconección

Se manifiestan maestros y alumnos en la explanada del Tecnológico de Parral, posterior a ello tomaron las oficinas de CFE tras cumplirse una semana que los dos campus de la ciudad permanecen sin acceso al servicio eléctrico cuyo adeudado asciende a más de 200 mil pesos, por lo que exigen el restablecimiento para continuar sus actividades; los más de 3 mil alumnos afectados cerraron el campus para continuar las clases virtuales hasta que la problemática se solucione; el director de la institución indicó que ayer se realizó un pago; sin embargo, no cubre a la institución de la localidad por lo que interpusieron un amparo.

Hoy se cumple una semana que el Instituto Tecnológico de Parral se mantiene sin electricidad, lo que ha limitado la actividad tanto del personal docente, administrativo, así como la impartición de clases al turno vespertino.

Por ello está mañana en la explanada de la referida institución, el personal sindicalizado así como estudiantes se manifestaron ante la falta de respuestas a esta problemática.

Posterior a ello realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad, con dirección a las inmediaciones de la CFE en donde colaron pancartas manifestando su descontento ante los hechos presentados.

El Presidente de la sociedad de alumnos informó que hoy se cumplen ocho días que las instalaciones se encuentran sin luz eléctrica por lo que el Campus Santa Teresa tuvo que cerrar porque ni siquiera tenían el bombeo.

Detalló que los alumnos tomaron la decisión de platicar y exigirle al director el cierre de la escuela por lo que lamentablemente tendrán que volver a clases virtuales.

“Nosotros no vamos a permitir el ingreso ya de ningún estudiante ni de ningún profesor hasta que no se cumpla el pago de la electricidad, ya van hacer tres recibos los que se deben según los cálculos que habíamos sacado es de 327 mil pesos, nosotros tenemos la información de qué era una cuenta fija en la cual se pedía el depósito y se hacía el cargo en automático y esas cuentas al parecer están vacías”, dijo.

Resaltó que no querían llegar a estos extremos ya que pensaban que se iba a reconectar el servicio “no es posible que se pida una educación digna y estemos en penumbras, nosotros terminaríamos el semestre el 17 de diciembre. pero por estas condiciones están afectando a más de 3 mil alumnos”, expresó.

El director del Instituto Tecnológico de Parral, José María Morales, declaró qué los adeudos de la SEP con la Comisión Federal de Electricidad se está tratando a nivel central.

Destacó que hasta el día de ayer se realizó un pago; sin embargo, no alcanza a cubrir a la institución si no a otras por lo que los recursos se están liberando pero de una forma escalonada.

Enfatizó que durante este día se espera que al menos una parte del adeudo ya quede cubierta, en tanto ingresaron un amparo del cual hoy se espera la resolución.

“Ese amparo va en el sentido de las garantías individuales que todos ustedes tienen, el derecho a la educación y a otros derechos que estaban vulnerando, sabemos bien que la parte laboral se está afectando, también se está quitando tiempo en las aulas, equipos de laboratorios, etc, no estamos en una condición normal, estamos apunto de cerrar el semestre, hemos subido a la nube toda la parte de gestión de cursos preparándonos para cerrar en línea el semestre si así fuera necesario, estamos con condiciones de abastecimiento de agua a través de de bombas, po lo que no nos ha faltado como otros institutos que están en esta situación”, señaló.

Argumentó que no es una situación que dependa de la administración del Tec de Parral, ya que en el estado en las mismas condiciones se encuentra el campus de ciudad Jiménez, CBTis de ciudad Jiménez, de igual forma ha sido notificado el Tecnológico de ciudad Delicias y el de ciudad Cuauhtémoc.

“Nosotros debemos un promedio como 120 mil pesos cada mes, si ahorita tenemos el rezago de septiembre y octubre al parecer septiembre se liquidó ayer, pero ya empezó el cargo de octubre, hemos estado en contacto directamente con el superintendente y con la parte de suministro básico y están en la mejor disposición de hacer convenios y de llegar a un acuerdo”, finalizó.