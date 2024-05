Dos mujeres intentan quitarse la vida en diferentes hechos en Parral

Dos mujeres intentaron quitarse la vida en hechos simultáneos ocurridos en dos sectores de Parral. Una de ellas se provocó lesiones en el estómago con unas tijeras mientras que la segunda al parecer se encontraba en estado etílico y amenazó a sus hijos con privarse de la existencia.

La mañana de este lunes, al menos dos mujeres intentaron quitarse la vida de manera simultánea en hechos ocurridos en distintas partes de Parral, mismas que ocasionaron la movilización por parte de autoridades policíacas y de paramédicos.

El primero de los hechos se registró cerca de las 11:00 horas, al interior de un hotel ubicado sobre la calle Jesús García, en el Centro de la ciudad, lugar al que arribó personal de Seguridad Pública para atender el hecho.

Al llegar, se entrevistaron con personal del hotel, mismos que señalaron que una huésped había amenazado con quitarse la vida, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades a fin de evitar que lo hiciera.

Según se dio a conocer, al parecer la afectada se encontraba en estado de ebriedad y debido a ello, dijo a sus hijos que se privaría de la existencia; sin embargo, se indicó que no era la primera vez que lo hacía, puesto que anteriormente ya había ocurrido un hecho similar, afortunadamente, no registraba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Fue al cabo de 5 minutos de este hecho que, al sistema de emergencias se reportó otro intento de suicidio, en esta ocasión, en hechos ocurridos en el Fovissste, en un domicilio de la calle Andador del Tiro, lugar donde personal de Seguridad Pública y de paramédicos se constituyeron para atender el reporte.

Se trató de otra mujer que, al parecer se provocó lesiones en el área del abdomen con unas tijeras, razón por la que los familiares dieron aviso al personal de emergencias, quien brindó las primeras atenciones en el lugar.

Asimismo, señalaron que, no era la primera vez que lo hacía, puesto que en días pasados incluso había dicho que un sujeto desconocido la había atacado, no obstante, se declaró que no fue cierto, ya que sufría de problemas psicológicos.

Es de señalar que, en ambos casos las mujeres no presentaron lesiones que pusieran en riesgo su vida; sin embargo, en el primero de los casos la mujer fue detenida y trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal para brindarle atención psicológica, en tanto, la otra mujer, fue atendida por paramédicos en el lugar y trasladada a un nosocomio para brindarle atención especializada.