Dulces de leche, pan y asaderos: Los "recuerditos" gastronómicos que debes llevarte de Parral

¿Te gusta el turismo gastronómico? La ciudad de Parral cuenta con una gran variedad de comidas y platillos típicos que logran fascinar a los visitantes, desde los panes de dulce como las famosas ralladas, hasta su rica barbacoa, la "Capital del Mundo" tiene mucho que ofrecer para deleitar el paladar.

La "Capital del Mundo" ofrece una exquisita gastronomía y es caracterizada por el sazón de su cocina norteña, donde destacan platillos elaborados a base de carne, asaderos, y su delicioso pan dulce; sin mencionar los mundialmente conocidos dulces de leche parralenses.

Delicias como los dulces de leche se han convertido en un clásico de la gastronomía parralense. Foto: Archivo | El Sol de Parral

Si decides visitar la ciudad en estas vacaciones, tal vez sea buena idea dar un recorrido gastronómico por los mejores establecimientos donde puedes adquirir estas delicias. Por esa razón, te presentamos un listado con algunas maravillas culinarias de Parral y dónde puedes comprar para compartirlos con tus seres queridos.

Dulces de Leche

Los también llamados "jamoncillos", son uno de los postres favoritos entre las familias parralenses y precisamente la ciudad ha ganado notoriedad por exportar estos ricos dulces a todo el estado de Chihuahua y diferentes lugares de la República Mexicana e incluso al resto del mundo.

Producidos mediante una cocción lenta de la leche, la cual se carameliza con el azúcar y adquiere una textura suave y chiclosa, pueden ser elaborados con leche de vaca y cabra. También se llegan a endulzar con vino, canela, licor de nuez, o piñón.

Actualmente, existen algunos establecimientos en Parral y la región donde son producidas estas delicias; no obstante, se cuenta que la receta original llegó a la ciudad en el año 1932, comenzando una deliciosa tradición que persiste hasta el día de hoy.

Se cree que la receta original de los dulces de leche llegó a Parral en 1932. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral

¿Dónde comprarlos?

La Gota de Miel

Domicilio: Avenida 20 de Noviembre #51. Colonia Centro.

La Gota de Miel (sucursal Independencia)

Domicilio: Avenida Independencia #85 A. Colonia Centro.

La Cocada

Domicilio: Calle Ignacio Zaragoza esquina con Galeana. Colonia Centro.

Dulcería La Golosa

Domicilio: Calle Simón Bolívar #90. Colonia Centro.

Rayadas

Las rayadas de Parral continúan siendo el pan más tradicional del estado de Chihuahua, es uno de los panes favoritos de propios y extraños, sigue siendo una tradición de más de 100 años de haberse creado este pan por don Jesús María Gómez, originario del municipio de Morelos, Chihuahua, el cual fundó la panadería “La Fama”, primera en la ciudad en elaborar esta delicia, este tradicional pan está hecho de harina integral, harina refinada, piloncillo y anís.

Para quien no las conozca las rayadas de Parral son un pan de dulce preparado con una combinación única de harina integral y harina refinada que, en su parte superior, llevan una raya blanca de pasta, colocada a lo largo del pan, motivo por el que llevan este nombre. A pesar de que su origen no se encuentra documentado en el Archivo Histórico de la ciudad, el cronista e historiador Roberto Baca Ornelas, señalaba que las deliciosas rayadas fueron creadas en la panadería 'La Fama', que se ubicaba en la calle Maclovio Herrera; no obstante, la fecha exacta se desconoce, aunque la citada panadería se dice, estuvo estuvo en funcionamiento por el año de 1920.

Una leyenda que ha pasado de generación en generación explica otro posible origen de las rayadas. Ésta cuenta que el afamado General Francisco Villa, en un intento por alimentar a sus tropas, entró a una panadería a preguntar qué ingredientes se necesitaban para hacerle pan a toda su tropa.

En el local se encontraba un grupo de personas, entre las que sólo había un panadero, ante la petición hornearon pan de dulce con los ingredientes que les sobraban, entre ellos, varios costales de harina. Al terminar se las llevaron al General Villa para que diera su veredicto y él quedó fascinado con el resultado.

Productos como las famosas rayadas son únicos de Parral, por lo que no los encontrarás en ningún otro lugar. Foto: Archivo | El Sol de Parral

¿Dónde comprarlas?

La Danesa

Domicilio: Calle Ignacio Zaragoza #29. Colonia Centro

La Victoria

Domicilio: Calle Juan Rangel de Biezma #49. Colonia Centro

Panadería La Capital

Domicilio: Calle Jorge Washington #24. Colonia Las Américas

Panificadora Parralense

Domicilio: Calle Del Ojito #13. Colonia Centro.

La Buena Fe

Domicilio: Calle Jesús María Gómez #17. Colonia CNOP

Asaderos



Descrito por los gastrónomos como una variedad de queso suave y fresco, de pasta hilada, el asadero es un producto 100% típico de consistencia parecida al queso Oaxaca. Gracias a su facilidad para derretir y hacer hebras, es muy usado en la cocina norteña para preparar platillos como enchiladas y quesadillas.

El asadero es elaborado de manera tradicional en el municipio de Villa Ahumada, famoso por sus quesadillas y burritos únicos que, además, están sazonados con una rica salsa realizada con el suero de asadero, que se desprende durante preparación, cocido con chile jalapeño y sal.

En cuanto a su sabor, es más ligero y suave que el queso Chihuahua pero igualmente delicioso, a pesar de no poseer ese toque de acidez que distingue a otros quesos más fuertes. Debido al pH de su pasta, se funde a partir de los 60 grados centígrados, siendo bastante apreciado en la cocina mexicana.

En cuanto a su sabor, el asadero es más ligero y suave que otros quesos como el Chihuahua. Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

¿Dónde comprarlos?

Cremería Zaragoza

Domicilio: Avenida Zaragoza #77. Colonia Centro

Cremería Santa Beatriz

Domicilio. Calle Ángela Peralta #84. Colonia Centro

Cremería San Martín

Domicilio: Calle Jesús Lozoya Solís. Colonia Centro

Cremería Chely’s

Domicilio: Calle del Rayo #106. Colonia Centro

