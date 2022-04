El 80% de la ciudadanía no tramita permisos para construcción

En promedio un 80 por ciento de las personas no se acercan para tramitar permisos de construcción, cuando se acercan los inspectores de ventanilla queda un 20 por ciento que ya no continúa construyendo, señala el director de Obras Públicas que en su mayoría las personas no se acercan porque piensan que son caros los permisos.

Te puede interesar: Afecta a más de 100 aserraderos aumento a precio de fletes

Alberto Camarena, director de Obras Públicas Municipales, indicó que antes de la pandemia varios particulares estuvieron realizando construcciones; sin embargo, debido al alza de los precios en los materiales durante la contingencia sanitaria, se observó una disminución de los trabajos después de la pandemia.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Señala el titular que el departamento de Obras Públicas trata se ser un órgano conciliatorio con los ciudadanos, a aquellas personas que se les sorprende construyendo sin el permiso requerido, se les cita a la dependencia, donde tienen 24 horas para acudir, en la reunión los constructores dan sus motivos del porque no sacaron su permiso, casi por lo regular es que no cuentan con el plano de construcción.





Alberto Camarena, director de Obras Públicas Municipales. Foto: Javier Cruz | El Sol de Parral





Indicó Camarena que se les da de plazo de dos a tres días para que saquen su permiso correspondiente, en caso de que no cumplan con el acuerdo, ventanilla vuelve a citar a los constructores, informó que por lo general el 80 por ciento de las personas que están construyendo nuevos cuartos en sus viviendas se acercan al departamento para ponerse al corriente con sus permisos en la primera o segunda cita.

Así también, en el caso de el 20 por ciento que no regresan, en caso de que no se tramite el permiso se les clausura la obra, antes de la pandemia eran de cinco a ocho obras mensuales que se suspendían: no obstante, después de la pandemia son de dos a tres obras mensuales las que se están clausurando, consideró el funcionario que la industria de la construcción no ha despegado, debido a que los precios de los materiales se fueron muy arriba.

Señaló que la ventanilla trata de ser un órgano conciliatorio, la mayoría de las personas lo omiten porque quieren evadir ese costo, hay quienes piensan que es muy costoso el permiso de construcción, siendo que este va de acuerdo con las dimensiones de la obra.

Al no tramitarlo, la gente considera que se está ahorrando ese cobro; sin embargo, la mayoría de las personas termina pagando el permiso, en general el 80 por ciento de ellos continúa con su obra.