"El trabajo realizado se demuestra con hechos": Reconoce Jáuregui labor de César Peña

A nombre de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, el Fiscal General del Estado reconoció durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno del Alcalde de Parral, el trabajo realizado durante este año ya que se demuestra con hechos que el Gobierno Municipal está haciendo lo más que pueden por Parral, por lo que reafirmó que compromiso qué hay por parte de Gobierno del Estado para seguir impulsando las diverges gestiones de manera coordinada siempre buscando el bienestar y desarrollo de los parralenses.

En representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado dirigió un mensaje a la ciudadanía, así como al Presidente Municipal, con motivo del Segundo Informe de Gobierno.

“Presidente, te felicito a nombre de la Gobernadora por el informe que hoy rendiste, uno puede ir a muchos informes de gobierno, en algunas ocasiones uno acude en forma protocolaria y termina algunas veces por aburrirse; sus formatos a veces cansados, a veces lo que se informa está lleno de paja, de números, pero no de contenido sustancial”, dijo.

El funcionario estatal felicitó al Alcalde por el Informe de Gobierno que presentó al escrutinio público, el cual toda la labor del gobierno está enfocado y tiene como principal eje a los ciudadanos de Parral.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

“Por eso los programas de salud, así como dotar de terrenos a la gente que trabaja en Seguridad Pública y que muchas veces batalla por formar el patrimonio de su familia, por eso das atención a quien más lo necesita, por eso apoyas a mucha gente para que puedan emprender su propio negocio”, refirió.

Parral Anuncia alcalde de Parral entrega de insulina gratuita como parte de programa "Médico en tu Casa"

Jáuregui Moreno enfatizó que se está haciendo la labor que en el Gobierno del Estado desean que realicen todos los presidentes municipales, que centren y que el eje de su actuación de sus programas y de su acción gubernamental esté centrado y fijado en la gente para la cual gobiernan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Tú lo estás haciendo perfectamente y haz colocado a la gente de Parral como eje central de tu gobierno, muchas felicidades alcalde, a mi la Gobernadora del Estado me encargo ser particularmente claro en el mensaje político que pudiera derivarse de mi intervención; ya te he felicitado Alcalde, porque has demostrado con hechos que tú y tu equipo de trabajo están haciendo lo más que pueden por Parral”, argumentó.

Para finalizar, reafirmó el compromiso qué hay por parte de Gobierno del Estado para seguir impulsando las diverges gestiones de manera coordinada, siempre buscando el bienestar y desarrollo de los parralenses.

Nota publicada en: El Sol de Parral