Eloy Morales, la trayectoria del periodista parralense autor de siete libros

La triste noticia del fallecimiento del recocido periodista y escritor parralense Eloy Morales Torres, deja como legado su pasión por las letras y un hueco muy difícil de llenar en los medios de comunicación, luego de una trayectoria de 50 años ejerciendo el periodismo por placer y no por necesidad, durante los cuales también fue autor de siete libros.

Don Eloy Morales siempre se caracterizó por ser una persona sencilla, amigable, preparada e ilustrada, gracias a que, a parte del periodismo, otra de sus grandes pasiones en la vida fue viajar por el mundo y es de todos sabido que los viajes ilustran.

Su fallecimiento la tarde el pasado miércoles 24 de abril, a la edad de 72 años, causó consternación entre los compañeros de los medios de comunicación y la sociedad parralense, lamentando la partida del periodista y escritor.

Los servicios funerarios se realizan en la capilla Memorial de Funerales Loya, ubicada en la calle Manuel Acuña y para este viernes a las 11:00 horas se habrá de celebrar la misa de cuerpo presente en la Catedral de Guadalupe y al término sus restos serán trasladados al Panteón de Dolores donde será sepultado y donde amigos y familiares lo despedirán con el último adiós.

Eloy Morales, destacado periodista parralense

Eloy Morales Torres, nació en la ciudad de Parral, donde cursó sus estudios básicos y donde a la vez descubrió su pasión por las letras, para luego viajar a la Ciudad de México, donde comenzó su precisamente su preparación en las letras en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y en la cual se graduó tras culminar sus estudios.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Durante su estancia en la Ciudad de México tuvo la fortuna de trabajar con grandes personalidades como el famoso caricaturista Rafael “La Ranita” Freyre, periodistas de la talla de Joaquín López Dóriga, Pedro Ferriz, Roberto Blanco Moreno, Ricardo Garibay, Renato Leduc y Don Manuel Horta, así como conoció a destacados artistas como Pedro Vargas y Agustín Lara.

Como reportero de Excélsior, Eloy Morales cubrió la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968, durante un mitin llevado a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, a la cual también se le conoce como la masacre de Tlatelolco y donde por cierto sufrió una herida por una bayoneta en una de sus piernas.

Por ser un gran amante de las letras fue becado para continuar sus estudios en el extranjero y se estableció en Madrid, España, allá en el Viejo Continente en la ciudad madrileña también trabajó en el periódico “Pueblo” a inicios de la década de los años 70tas., para luego en el año de 1975 regresar a Parral, donde fue colaborador de diferentes medios de comunicación, pero nunca empleado.

También en su ciudad natal Don Eloy Morales, fundó el periódico “El Pueblo”, a través del cual y con la colaboración de varios amigos durante algunos años se informó a la sociedad de los eventos y sucesos más relevantes de esa época.

En ese tiempo además de ejercer su labor como periodista, también se dedicó a trabajar en su rancho La Reforma, por lo cual también en el sector de la ganadería fue ampliamente reconocido.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Don Eloy y su relación con la escritura

Para El Sol de Parral durante muchos años escribió la famosa columna semanal llamada “Pipis y Gallos”, a través de la cual mostraba a los políticos de una manera irónica, que a la gente le causaba gracia por los hechos y situaciones políticas de aquella época, además de contener chismes, como suele suceder en una editorial.

Además, en su brillante trayectoria Don Eloy Morales, escribió siete libros, lamentablemente deja dos en el tintero y en los cuales estaba trabajando, uno de ellos sobre la historia de los cárteles de la droga en el estado y el otro, un proyecto literario, una serie que realizó durante su trayectoria, en la cual llegó a entrevista a Fidel Castro, Bill Clinton, al Papa Juan Pablo II en su visita a Chihuahua en el año de 1992 y otras más.

Entre sus libros publicados los más conocidos son “Solo Don Raúl”, el cual cuenta con la impresión de ocho mil ejemplares, así como “Efemérides Parralenses”, “La inundación de 1944” y “Agosto Negro”, referente a la inundación del 2008.

El libro de más éxito “Solo don Raúl”, surgió de las anécdotas que se comentaban del expresidente municipal Raúl Soto Reyes, administración de 1965 a 1968 y quien fue un alcalde inteligente, pintoresco y educado, sin embargó por la filosofía de su vida, sus anécdotas son simpáticas y ocurrentes que sólo a él le pasaban, aunque según la publicación no todas eran verdaderas.

Entre las anécdotas y refranes publicados en el libro destacan: "Dios nos libre de un ejidatario con portafolios", "La vaca mala también da leche", "No tomes la vida en serio, al fin y al acabo no saldrás vivo de ella", "Lo importante no es ganar sino hacer perder al otro", "El dinero no compra la felicidad menos si es poco", "Al perro que tiene dinero se le llama Señor Perro", "Si no eres parte de la solución eres parte del problema", "Político que no le llora al gobierno no saca presupuesto", "Es bueno dejar el trago, lo malo es no acordarse dónde lo dejaste", entre otras.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Otro de los libros de mucho éxito fue “Agosto Negro”, una crónica fotográfica de la inundación de Parral cuando se colapsó el arroyo El Alamillo, para el cual contó con la colaboración de los fotógrafos Santiago Obregón y José Luis “Tecolito” González, quienes a través de lente captaron las calles y negocios dañados, así como también el cómo los muertos se levantaron de sus tumbas, cuando la fuerza del agua tumbó la barda del panteón de Dolores y sacó a la vista los ataúdes que se encontraban sepultados.

Durante su trayectoria de 50 años en el periodismo, Don Eloy Morales también fue galardonado con premios y reconocimientos por su labor, entre los que destacan el Premio de Prosa “Rosalía de Castro” en Galicia, España, así como el Premio Estatal de Periodismo “José Vasconcelos”.

Su legado como periodista y escritor habrá de perdurar en la memoria de los parralenses que valoran el periodismo como esencial para que una sociedad pueda funcionar libre y democrática.

Para Eloy Morales el género periodístico que siempre le gustó fue el reportaje, al considerar que abarca todo desde la crónica, la entrevista y la noticia. Algo que nunca le gustó fue el periodismo serio, porque para él no hay que tomar las cosas tan en serio, puesto que lo único serio es la muerte. Descanse en Paz: Eloy Morales Torres.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

