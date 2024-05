Emigran universitarios de Parral buscando mejores oportunidades laborales

Más de la mitad de los universitarios que concluyen sus estudios en la región de Parral se van a trabajar a ciudades como Chihuahua, Juárez, Torreón y Monterrey en busca de mayor proyección laboral y mejores salarios, ya que en la localidad no se están generando las condiciones para satisfacer las expectativas de los mil 300 egresados cada año en carreras como Ingeniería Industrial, Minería, Informática, Derecho y Enfermería. Un escenario vigente desde hace una década y que, en la óptica de Lourdes Villanueva, directora e investigadora del Instituto Tecnológico de Parral, no se advierte que esa fuga de cerebros se revierta en el corto plazo frente a políticas públicas que no concretan cómo darle la vuelta. A los jóvenes, sobre todo en campañas, solo se les habla de becas o gratuidad en la educación, pero no se resuelve el problema de fondo.

Con base en las estadísticas presentadas por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado durante el pasado 2023, la región de Parral, en la que se integran los municipios aledaños como Valle de Allende, Balleza, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Matamoros, Morelos, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, El Tule y Valle de Zaragoza, tiene una población general de 290 mil 845 personas, radicando principalmente en Parral, donde hay una ocupación poblacional del 40.1 por ciento, es decir, de 116 mil 662. De estos números, la Población Económicamente Activa (PEA) en la región corresponde solo al 56.2 por ciento.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El estudio arrojó que, la PEA en su categoría de ocupada, mostró que la empleabilidad de profesionistas y técnicos se encuentra en el segundo lugar en toda la región, con hasta 25 mil 645 personas que tienen un título de licenciatura o de técnico que se encuentran ejerciendo sus conocimientos, mientras que el primer lugar es ocupado por trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, entre otras, con un total de 30 mil 174. Es de destacar que, en el rango de Funcionarios, Jefes y Directores, solo el 2.4 por ciento de la población económicamente activa forma parte de ello, pues no hay suficientes vacantes por ocupar y obtener un puesto de este nivel.

Escasa generación de empleos en la región: motivo para emigrar

De acuerdo a los datos oficiales que proporcionó el Gobierno del Estado, en la región de Parral, ubicada al sur de Chihuahua, del primer semestre del año 2018 al cuarto del 2022, se crearon solo mil 48 empleos, siendo hasta en un 24.5 por ciento de la industria de la transformación, es decir, entre maquiladoras y empresas de producción. No obstante, existe una discrepancia entre los lugares que ocupa en la oferta del salario que tienen, pues en esta categoría la industria de la transformación ocupó el nivel seis, pagando un salario diario integrado de 325 pesos. Y de acuerdo a la información, los tres empleos mejor pagados a finales del 2022 fueron la electricidad, quienes recibían hasta mil 220 pesos al día, seguido por la extracción (minería) con 689 pesos y servicios sociales, con 588 pesos.

En el mismo orden de ideas, en la región de Parral se contabilizaron 10 mil 217 unidades económicas, es decir, empresas productivas que generan empleos en las diferentes ciudades y municipios. No obstante, 9 mil 509 fueron identificadas como micro negocios, es decir, que se emplearon de 1 a 10 trabajadores; mientras empresas grandes solo se tuvo conocimiento de 41 negocios en toda la demarcación territorial.

De acuerdo al estudio socioeconómico que se realizó a finales del año 2022, se destacó que la región de Parral tiene una escasez para la generación de empleo para profesionistas con atractivas condiciones del salario, por lo que algunos egresados optan por salir en búsqueda de sus sueños a otras ciudades al norte del estado o incluso, a otras entidades federativas de México para aplicar sus conocimientos de manera adecuada.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Más de 7 mil universitarios se preparan para salir al mercado laboral en toda la región

En los diferentes planteles de educación superior que están instalados en los municipios que forman parte de la región, se continúan preparando los estudiantes para ser competitivos ante el mercado laboral que cuenta con una alta demanda de empleos. Según se estableció, existen alrededor de 30 universidades en el distrito. Algunas de ellas son la Universidad Tecnológica de Parral, el Instituto Tecnológico de Parral, la Universidad Autónoma de Chihuahua campus Parral, la Universidad Regional del Norte, la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, la Escuela Normal Miguel Hidalgo y la Escuela Normal Superior “José E. Medrano”, así como diferentes instituciones privadas como el Centro Cultural Universitario Valle de Allende o el Instituto de Investigaciones Sociales del Estado de Chihuahua, quienes ofertan diferentes tipos de carreras profesionales a los estudiantes que egresan del Nivel Medio Superior.

De acuerdo a la información, a finales del 2023 la matrícula total de todas las escuelas de educación superior en la región sumó un total de 7 mil 456 estudiantes, de los cuales, el 33.8 por ciento correspondieron a las áreas de Ingeniería, Manufactura y Construcción. De este modo, se determinó que en los tres primeros lugares de las carreras más demandadas se encuentran la Ingeniería Industrial, con el 9.6 por ciento; la licenciatura en Derecho con el 6.7 por ciento y la licenciatura en Enfermería, con el 6.4 por ciento.

Parral Exigen estudiantes creación de fondo económico para universidades

Asimismo, la investigación estableció que durante ese mismo periodo de tiempo egresaron de las diferentes instituciones de educación superior alrededor de mil 80 personas, quienes entraron en la misión de encontrar un empleo en el mercado tan saturado que hay en la región. Explicado lo anterior, hay un déficit en la creación de empleos considerando el número de estudiantes que egresan de manera anual de las instituciones.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

Al 2024, la ingeniería en minería y la arquitectura son las más demandadas en Parral

De acuerdo a la información proporcionada por la Universidad Tecnológica de Parral (UTP), esta casa de formación profesional ofrece sus carreras no solo a esta ciudad, sino que, además, tiene un campus en el municipio de Balleza. Así también, recalcaron que reciben estudiantes del norte de Durango y de las comunidades serranas como Guadalupe y Calvo, Guachochi, El Tule, El Vergel, entre otros.

La dirección de Innovación en la universidad, a través de su titular, Erick Zepeda, explicó que las carreras que se ofertan son la Licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos, y las ingenierías en Minería, Procesos Productivos, Redes Inteligentes y Ciberseguridad, Agricultura Sustentable y Protegida.

Dichas ofertas académicas son formuladas mediante un análisis situacional regional que organiza la Universidad, en el que se reúne al sector empresarial de diferentes municipios y se conoce las materias que los estudiantes llevan en las diferentes especialidades. Además, su otro objetivo en estas reuniones es que los empresarios puedan externar las competencias que se requieren para así tener perfiles mejor capacitados al terminar la carrera profesional.

Parral Carecen de agua el 15% de las escuelas en Parral

En este sentido, Erick Zepeda destacó que la carrera con mayor demanda en la universidad es la Ingeniería en Minería, la cual ocupa hasta un 28 por ciento del total de la matrícula inscrita, llegando a abrir hasta tres grupos en temporadas de inscripciones.

Por otra parte, en el Instituto Tecnológico de Parral, donde estudian 2 mil 700 jóvenes, se ha vuelto un pilar en el desarrollo económico de la ciudad, pues ha sido considerada como la Máxima Casa de Estudios, destacándose por ser la primera institución de educación superior que se instaló en la ciudad.

De acuerdo a los datos, son doce carreras que se ofertan en esta institución, desde Administración de Empresas, Gestión Empresarial, Minería, Electromecánica, Química, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Arquitectura, Contador Público, entre otras. Y, dicho sea de paso, durante la última convocatoria para el ingreso a estudiar en este plantel, se arrojó una mayor demanda para cursar la carrera de Arquitectura, con hasta 80 solicitudes tramitadas y 55 fichas entregadas.

El 60% de los egresados se va de la ciudad, necesario un plan de desarrollo: Directora del Tec de Parral

Por lo anterior, la directora del Tecnológico de Parral, María de Lourdes Villanueva Chávez declaró que el 85 por ciento de los egresados de la institución se encuentra laborando tanto en una empresa como de manera independiente.

Argumentó que se encuentran conformando un estudio de seguimiento de egresados con el objetivo de obtener datos más precisos. Sin embargo, se calcula que una vez que los jóvenes que egresan, el 60 por ciento de ellos se va de la ciudad en busca de trabajo y el 40 por ciento permanece en la ciudad o región.

“Lo que hemos estado analizando es que la tendencia se ha mantenido durante los últimos 10 años según el departamento de planeación y no sabemos cómo se va a comportar en el futuro, porque vienen nuevos gobiernos, nuevas administraciones y dependerá del plan que tengan para el desarrollo de Parral”, explicó.

Parral Solicitan maestros adelantar vacaciones en Parral ante escasez de agua en escuelas

Villanueva Chávez argumentó que lo que se requiere es mayor inversión, así como un plan de desarrollo integral, en donde quienes lleguen a gobernar tengan una visión hacia dónde quieren dirigir el destino de la ciudad.

Destacó que en el plan de desarrollo se tendrá que plasmar hacia donde quieren que la ciudad crezca, así como las vocaciones que son fuertes si se mantendrán o impulsarán algunas nuevas, como el sector turístico que ahora se tendrá que tomar en cuenta para saber si se impulsará para que Parral tenga una fuente más grande de recursos y empleos.

La entrevistada describió que la vinculación con las empresas es permanente, en donde actualmente se están implementando grupos de interés en cada carrera, y que están relacionados con el programa educativo para recibir una retroalimentación de la situación que requiere el perfil de egreso.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

“Recibimos retroalimentación de las empresas para saber las áreas en las que requieren más fortaleza, conocimiento de los estudiantes, las habilidades blandas que requieren que se fortalezcan, así como hacia dónde quieren que dirijamos las especialidades de las carreras”, argumentó.

Enfatizó que la implementación del modelo dual ha permitido la vinculación con diversas empresas, lo cual coadyuva a que los estudiantes permanezcan y sean candidatos a quedarse a trabajar dentro de las empresas, ya que se forman dentro de la empresa y acreditan sus materias, obteniendo más oportunidad para obtener un empleo.

En el caso de la juventud y recién egresados, se van por la curiosidad por extender sus alas y volar, más que por la falta de oportunidades, djo Olinda Ornelas, directora de la Facultad de Economía Internacional en Parral.

Emprendimiento, una opción para evitar que egresados dejen la ciudad

Olinda Ornelas, directora de la Facultad de Economía Internacional en Parral, comentó que desde la institución se busca que los estudiantes al egresar no tengan que dejar la ciudad y la región.

Manifestó que para ello en la facultad se han establecido distintas estrategias como el impulso al emprendimiento, en donde constantemente se está capacitando a los estudiantes, impulsándolos a que sean agentes de cambio en sus propias localidades a través de la generación de ideas de negocios al servicio de la comunidad.

“Para ello tenemos un convenio de colaboración con la fundación Wadhwani que a través de la capacitación les brinda a los estudiantes las herramientas para poder generar un negocio”, dijo.

Aunado a ello expuso que se tiene un convenio de colaboración con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), en la capacitación para la digitalización o transformación digital, de tal manera que se puedan generar ideas digitales en la localidad y en la región, detonando la actividad económica local con un impacto a nivel nacional e internacional, siendo esto un elemento para que los egresados permanezcan en su lugar de origen y exporten esas ideas de negocios.

Parral Estudiantes foráneos de Parral rentan habitaciones en calles de tierra y sin servicios básicos

“Una vez que los jóvenes concluyen sus estudios, tienen acceso a seguir preparándose, ya sea en el diplomado de inglés obteniendo habilidades para desempeñarse en su ámbito profesional y con ello Parral sea una región más competitiva, para que una vez que tengamos más oportunidades todas estas impulsadas siempre desde Gobierno del Estado, los profesionistas sean más y mejores preparados”, informó.

La entrevistada señaló que también se cuenta con la Maestría en Economía Empresarial, la cual busca fortalecer las habilidades en los estudiantes y que incluso no tengan que salir de sus hogares para continuar estudiando.

Compartió que actualmente se encuentran desarrollando un programa para Doctorado, para seguir impulsando a la región desde lo que le compete a la academia.

“En el caso de la juventud y recién egresados, se van por la curiosidad por extender sus alas y volar, más que por la falta de oportunidades. La realidad es que las potencialidades que ellos tienen los hace capaces de emprender nuevas ideas y materializarlas en la ciudad y en su región”, finalizó.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Parral tiene mano de obra calificada, se requiere buscar esquemas de inversión: Rectora de la UTP

La rectora de la Universidad Tecnológica de Parral (UTP), Betty Chávez, comentó que uno de los propósitos es evitar que los jóvenes que egresan se vayan a otra ciudad. Por ello, han estado trabajando con el Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder) para que se impulse la inversión en Parral.

Aunado a ello, explicó que han estado trabajando con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) para apoyar con recurso y que los jóvenes, en caso de que no formen parte de una empresa, inviertan en una idea creativa y puedan generar su propio negocio.

“Yo creo que es momento de que la ciudadanía, quienes están en este momento en la inversión empresarial, gobierno y nosotros como educación estemos trabajando de la mano porque los jóvenes necesitan que estemos buscando esos espacios y que ellos se queden aquí”, subrayó.

La entrevistada afirmó que está demostrado que en Parral existe talento, mano de obra calificada. Sin embargo, lo único que hace falta es buscar los esquemas de inversión que poco a poco se irán logrando.

Nota: El Sol de Parral