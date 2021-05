En lo que va del año no hay denuncias ante la Profeco en Chihuahua

Parral, Chih.- Disminuyen 100 por ciento las denuncias ante Odeco, en 2020 durante el primer trimestre se registraron 9 denuncias, mientras que en el mismo lapso de 2021 no se han presentado; los principales motivos por los cuales se quejaban era por no exhibir precios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona General Felipe Ángeles en Chihuahua reportó que se presentaron nueve denuncias, cuyos principales motivos fueron: no exhibir precios, cobro de propina como obligatorio y no entregar comprobantes.

En ese sentido, se destacó que en lo que va del año no se han presentado inconvenientes lo que reduce las denuncias un 10 por ciento en este lapso del año.

Por otra parte, durante el primer trimestre de 2020, se recibieron y atendieron 375 denuncias en toda la jurisdicción de oficina de la Felipe Ángeles, que tuvieron como principal motivo el no exhibir precios, no respetar precios, incumplimiento a Norma Oficial Mexicana; no informar y condiciones e incrementos injustificados.

En tanto, en los primeros tres meses del presente año, está Oficina ha recibido un total de 182 denuncias, en las que los principales motivos de denuncia han sido: No exhibir precios, Incumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, Productos caducos y Falta de calibración en instrumentos de medición.

Cabe señalar que nivel estado disminuyeron las denuncias casi un 50 por ciento durante el primer trimestre del año, donde se destaca que en este lapso de 2020 la pandemia de Sars-cov-2 aún no cobraba contagios en la entidad.