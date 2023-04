En negociación aumento a tarifa de transporte en Parral; pasaje podría costar 16 pesos

Inicia negociación entre transportistas y autoridades de la Secretaría de Transporte de Gobierno del Estado; el representante de concesionarios de Parral, Josué Ontiveros se reunió con funcionarios estatales para analizar el posible aumento en la tarifa del transporte público que podría duplicarse, pasando de los 8 pesos hasta alcanzar los 16; sin embargo, el incremento no ha sido aprobado.

Josué Ontiveros, secretario general del Sindicato de Concesionarios del Transporte Público en Parral, informó que más de 25 concesionarios que brindan el servicio a las 37 rutas que operan en la ciudad, han dejado de percibir ganancias ya que su actividad dejó de ser redituable luego de que en los últimos 11 años solo haya subido un peso la tarifa del transporte.

Aseveró que en los cálculos que se están haciendo para que la actividad vuelva a ser rentable para los empresarios, deberían de subir el pasaje hasta los 16 pesos, añadiendo que esperan que la negociación logre tener un avance antes de que se concluya abril.

Según los cálculos, para que los consecionarios puedan generar ganancias el incremento de la tarifa debería ser al doble de la actual, sin embargo aun no hay nada seguro. Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

"Están checando costos pero la tarifa se está yendo muy arriba, hasta los 16 pesos", declaró el representante de los concesionarios en la ciudad de Parral.

De acuerdo a lo expuesto, actualmente el Consejo Consultivo de Transporte integrado por autoridades estatales, educativas y concesionarios, están en negociación para que la tarifa que se apruebe permita que la actividad sea rentable para los empresarios que brindan el servicio.

Señaló que en desde 2012 a la fecha únicamente en 2017 se subió la tarifa de 7 a 8 pesos; no obstante consideran que el aumento de un peso en los últimos 11 años es muy poco tomando en cuenta que los insumos han incrementado.

De acuerdo con lo señalado por el concesionario, esta actividad actualmente no está siendo redituable ya que los gastos absorben las posibles ganancias ya que de lo que se recaba a diario se debe de pagar lo siguiente: sueldo del operador, combustible, mantenimiento y pago de letra ya que la mayoría de las unidades que circulan en Parral son de modelo reciente estando aún en proceso de terminar de pagar los automotores.

Se destaca que la tarifa de 16 pesos aún está siendo analizada, por lo que esta cifra puede ser incluso menor, dependiendo de las negociaciones a las que se lleguen en el Consejo Consultivo de Transporte.

Más de 7 mil 090 trabajadores se verán afectados de aumentar el costo del pasaje. Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

Más de 19 mil personas usan el transporte público

Más de la mitad de la población de Parral que va a su lugar de estudios o trabajo se verá afectada en sus gastos con el incremento en las tarifas del transporte público. Se estima que entre trabajadores y estudiantes son 19 mil personas que representan el 58 por ciento del total de las 32 mil 539 que a diario se dirigen a la escuela o a laborar.

Actualmente el precio del transporte público es de 8 pesos el pasaje completo y de 4 el de estudiante, tarifa que se ha mantenido desde hace 11 años. Cabe señalar que desde 2012 no se subía la tarifa que en la administración de César Duarte Jaquez era de 6 pesos.

Según información del Censo Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística hasta 2020, el 50.4 por ciento de la población utilizó el transporte público ya sea camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte, sector que con el aumento de la tarifa resentirá su economía de forma directa.

La información señala que el sector más afectado será el estudiantil que es el principal solicitante del servicio de transporte público, calculando que más de 12 mil estudiantes llegan a sus escuelas en el transporte público.

Un total de 8 mil 700 llega a su lugar de estudios en vehículo propio lo que corresponde al 37 por ciento, mientras que otro 6.33 por ciento llega a pie siendo estos mil 130 aproximadamente.

Por otra parte, más de 7 mil 090 trabajadores se verán afectados, de acuerdo con los datos encontrados esta cifra representa una tercera parte de la plantilla laboral de Parral que es de más de 24 mil trabajadores, de acuerdo con datos del Consejo de Desarrollo Económico Regional.

Entre los gastos que se deben cubrir está el pago de letra, pues hay unidades que aún se deben. Foto: Luis Murillo | El Sol de Parral

Estudiantes y trabajadores en contra del aumento a la tarifa del transporte público

Mediante un sondeo realizado por el personal de esta Casa Editorial se pudo constatar que estudiantes y trabajadores están en contra del aumento en las tarifas del transporte ya que esto representará un aumento al gasto diario.

Diego González, usuario del transporte, comentó que aunque solo usa el camión una vez al día esto representará un gasto adicional ya que él es un usuario que todos los días utiliza el camión para llegar de su trabajo a casa.

En una de las bancas que se encuentran a las afueras de un establecimiento de cadena nacional, Selene Armendáriz y Ángeles Chávez que estaban por abordar su transporte, se posicionaron en contra del aumento del transporte público ya que usan hasta 4 veces el camión a diario, esto para ir de su vivienda al sitio de sus estudios.

Un grupo de estudiantes integrado por Axel Pérez, Luis Ornelas, Manuel Flores, Aldo Ramos y Valeria Rubio, también se opusieron a que se aumentara la tarifa del transporte público, según lo expuesto los jóvenes, esto representaría una afectación para su economía ya que el camión lo utilizan todos los días; para unos más y para otros menos, pero a largo plazo todo se resentirá el aumento en sus gastos. “A mi parecer no se me hace justo, hay personas que no tienen recursos” opinó la estudiante.

Del otro lado de la acera, Estefanía González y María Urbina dos trabajadoras que toman “uno de ida y uno de vuelta”, se manifestaron en contra ya que consideran que lo resentirán a largo plazo.