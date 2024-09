En peligro de extinción, tortugas en la Casa de la Cultura Parral: solo quedan tres ejemplares

En peligro de extinguirse las tortugas de tierra en la Casa de la Cultura de Parral, debido a que solo quedan tres ejemplares, según informó Jonathan Sosa, cuidador voluntario de estos animales desde hace más de dos años. Señaló que es importante que el Gobierno Municipal preste atención, ya que no se encuentran en condiciones correctas. Estas tortugas deben estar en una temperatura mínima de 35 grados y no se les coloca en un terrario especial. Además, con la entrada del mes de octubre, estos animales tienden a hibernar y corren el riesgo de morir debido al riego del pasto.

Desde hace más de dos años, con la intención de proteger y conservar los ejemplares de tortugas de tierra, Jonathan Sosa ha trabajado como voluntario brindando atención, cuidado y alimentación a estos animales en la Casa de la Cultura de Parral.

Sin embargo, mencionó que tras el cambio de Gobierno Municipal, ha enfrentado dificultades para continuar con su labor. Por ello, buscará un acercamiento con las autoridades para proteger a los únicos tres ejemplares de tortugas de tierra que quedan en este espacio.

Sosa explicó que este tipo de animales necesitan estar a una temperatura mínima de 35 grados y deben ser colocados en terrarios especiales para asegurar su bienestar.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

"Lamentablemente, el personal de este lugar realiza el riego del pasto, lo que ocasiona que estas tortugas se enfermen, ya que no están en un terrario adecuado", comentó Sosa.

Recordó que el año pasado recibieron la donación de dos tortugas hembras, elevando el número de ejemplares a cuatro. Sin embargo, una de ellas murió debido a las malas condiciones durante la hibernación. Las tortugas ingresaron a sus "cuevas" para hibernar, pero el espacio se derrumbó por la humedad del riego constante.

Foto: Javier Cruz / El Sol de Parral

"Se nos están muriendo de hipotermia. No podemos permitir que sigan siendo afectadas; se debe trabajar en la conservación de estos ejemplares", enfatizó Sosa.

Explicó que se debe actuar de inmediato, ya que en octubre las tortugas entran en hibernación, y necesitan estar en condiciones adecuadas. Permanecerán inactivas hasta marzo o abril, cuando saldrán a aparearse y desovarán entre junio. El nacimiento de las crías ocurre aproximadamente en septiembre.

"He estado al pendiente de estos ejemplares porque desde mi infancia me han gustado los animales. Aunque no terminé la carrera de veterinario, cuento con el apoyo de dos médicos veterinarios que me ayudan con el medicamento cuando las tortugas se enferman", agregó Sosa.

Finalmente, mencionó que la tortuga de tierra es la original en la Casa de la Cultura, mientras que las tortugas de acuario se han ido incorporando a través de adopciones. Este año nacieron alrededor de 38 ejemplares en este espacio.

