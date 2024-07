Encuentro Santabarbarino: ¿Quién abre y quién cierra las fiestas de Santa Bárbara?

"No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla…", reza el clásico refrán. Es por ello que ya está “a la vuelta de la esquina” la XXXIV edición del Encuentro Santabarbarino, donde la comunidad y el turismo disfrutarán de nueve días de fiesta y cultura a partir del 27 de julio y hasta el 4 de agosto.

Es por ello que el pasado 1 de julio las autoridades organizadoras dieron a conocer la cartelera de artistas que amenizarán y alegrarán esta ciudad minera considerada la “más antigua del estado”.

Los eventos arrancarán el 27 de julio con la presentación del Grupo Soul, además la embajadora Sonora Dinamita, quienes estarán amenizando en el salón de eventos a las 9:00 de la noche. Ahí mismo se realizará la coronación de la reina del Encuentro.

¿Cómo inició el Encuentro Santabarbarino?



Este año se cumplen ya 34 de organizarse las fiestas tradicionales, por lo que la alegría está garantizada y este año no será la excepción ya que aparte de los espectáculos musicales habrá carnaval. La idea de realizar los festejos nace a partir de fiestas populares entre los habitantes a iniciativa del grupo de damas del Club de Leones y con el paso de los años, al empezar a cobrar mayor relevancia pero ya con el nombre de “Encuentro”.

Encuentro Santabarbarino 2023. Foto: Gobierno de Santa Bárbara

Fue en el año 1990 cuando se decide llevar a cabo la organización de la primera edición, en ese momento se realizó un desfile de carros alegóricos y se premió a los más originales y vistosos, además hubo fuegos artificiales y un baile en la Plaza Principal. Luego la organización fue cedida a la Presidencia Municipal por parte de la iniciativa privada, quien le dio continuidad hasta la fecha.

¿Cuándo inicia la fiesta y su cartelera?



Las presentaciones comienzan el 27 de julio con una noche de gran expectativa. El Grupo Soul será el encargado, seguido de la aclamada Sonora Dinamita. Este evento no sólo marcará el comienzo de la celebración, sino que incluirá la coronación de la reina del Encuentro, un momento esperado por todos los habitantes. La cita es en el salón de eventos a las 21:00 horas, prometiendo una noche llena de música y alegría. Este día se realizará también un encuentro de beisbol de veteranos, en el estadio 11 de Julio, un juego de fútbol y la misa para esta conmemoración la cual estará amenizada con mariachi.

El 28 de julio se llevará a cabo la inauguración oficial de la feria en la Macroplaza a las 20:00 horas. Los encargados de amenizar esta noche serán Tropicalísimo Apache y Promesa de Chihuahua, dos grupos que garantizarán un ambiente festivo y animado, además de un juego de softbol y peleas de gallos.

Para el lunes 29 de julio, el Centro Cultural Bicentenario será testigo de la entrega del premio “El Minero” a las 17:00 horas, un reconocimiento para miembros destacados de la localidad. Más tarde en la Macroplaza, se presentarán Los Carnales de Nuevo León y Son de Santa, quienes prometen una noche llena de ritmos norteños y buena música.

Siguiendo con la cartelera de artistas, para el 30 de julio, la celebración se trasladará al centro recreativo “El Cárcamo” donde habrá una comida campestre con los Cadetes de Linares y Los River’s, un evento que fusionará la gastronomía regional y la música. Para las 19:00 horas, la Macroplaza vibrará con la presentación del grupo Cessna y Silva Show Band en el Teatro del Pueblo.

El 31 de julio la noche estará amenizada por las Lluvias del Norte y Tropicalísimo Diamante a las 19:00 horas, prometiendo una mezcla de géneros que complacerá a todos los gustos; además se realizará un encuentro de basquetbol.

Foto: Archivo / El Sol de Parral

Para dar la bienvenida al mes de agosto, el día 1 se realizará una caminata a la sierra, la cual está programada a las 7:00 horas. Se trata de una actividad que ofrece un contacto con la naturaleza y un respiro en medio de las festividades. Ese mismo día, la Orquesta Sinfónica de Santa Bárbara y Tiempo 4 ofrecerán un concierto especial, seguido por la lunada Lalo Armendáriz que se realizará en El Cárcamo y el Baile del Recuerdo con Disco Carreón, un homenaje a Jesús Manuel Carreón.

El viernes 2 de agosto a las 10:00 horas se tiene programada la inauguración de una exposición de artesanos en el Centro Cultural Bicentenario, donde se mostrará y reconocerá el talento local. Más tarde, a las 19:00 horas habrá la tradicional Callejoneada con la Banda Estrellas del Sur y los Cuates Norteño, la cual recorrerá las principales calles, inundando de música y alegría a todo el poblado.

Continuando con los eventos, el 3 de agosto será un día lleno de acción con el Rodeo que se desarrollará en el estadio 11 de julio a las 17:00 horas y el “Encuentro Box” en el gimnasio municipal a las 19:00 horas. De manera paralela se presentará la Sonora Tumbao a las 19:00 horas ofreciendo una noche de salsa y ritmos tropicales.

El Encuentro Santabarbarino termina el 04 de agosto

Y para finalizar este inolvidable acontecimiento, el 4 de agosto marcará el cierre del Encuentro Santabarbarino con una espectacular presentación en la Macroplaza a las 20:00 horas. Los Herederos de Nuevo León, La Zenda Norteña y Los Linderos del Norte serán los encargados de cerrar con broche de oro los eventos que dejarán recuerdos inolvidables de días de cultura y diversión.

Por todo ello, el Encuentro Santabarbarino promete ser uno de los mejores de los últimos años, con una cartelera variada y eventos para todos los gustos. Desde la apertura el 27 de julio con Grupo Soul y Sonora Dinamita hasta el cierre con Los Herederos de Nuevo León, La Zenda Norteña y Los Linderos del Norte el 4 de agoto. Cada día estará lleno de momentos especiales que celebran la riqueza cultural de Santa Bárbara. ¡No te lo pierdas!