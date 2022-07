Enfrenta Parral quinta ola Covid-19; van 115 casos en dos semanas

En las últimas dos semanas se han registrado 115 casos positivos al Covid-19 en Parral, lo que representa un incremento paulatino de incidencias, ante ello, la directora de Medicina Preventiva y Control de Enfermedades,doctora Leticia Ruiz declaró; “Necesitamos que nuestra población sepa que los casos están incrementando, pueden subir al doble y triplicarse como en enero, yo le recomiendo a los parralenses que van a tener festividades, utilicen las medidas que hemos venido promocionando, cuídense y cuiden a los suyos, el uso del cubrebocas hace una gran diferencia”.

A través de una entrevista con esta Casa Editorial, la directora de Medicina Preventiva y Control de Enfermedades, de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, doctora Leticia Ruiz, expuso la situación en la que se encuentra el estado y la ciudad de Parral, respecto a la pandemia generada por el virus Sars-CoV2.

¿En que situación se encuentra hoy en día la pandemia?

Definitivamente estamos viendo un constante incremento de casos, ya algunos lo hemos notado en nuestras áreas familiares, sociales y laborales, y una de las grandes razones es que el uso del cubrebocas que tanto nos ha molestado durante todo este tiempo, lo hemos ido desplazando, la recomendación de la Secretaría de Salud ha sido permanecer con el uso de éste en espacios cerrados, porque eso nos limita la posibilidad de contagiar al otro potencialmente, no se imaginan lo que disminuye su uso en un área cerrada.

Necesitamos que nuestra población sepa que los casos están incrementando y que pueden subir al doble y triplicarse como nos sucedió en esa curva intensa en enero y no queremos que se vaya más arriba, pero necesitamos que haya un compromiso entre todos, necesitamos que nos apoyen con las medidas preventivas, para que de esta forma, podamos mantener el equilibrio entre los hospitalizados, el número de contagios y la apertura económica.

Afortunadamente nuestros hospitales y las defunciones aun no ven reflejado el impacto fuerte, porque sabemos que esta la vacunación; sin embargo, pues no sabemos que tanto los casos de la semana pasada afecten, apenas se van a reflejar en los hospitales dentro de 15 días y las defunciones son tres semanas más, en todo el estado habían cinco hospitalizados ahorita ya vamos en 17, afortunadamente en terapia intensiva hemos tenido pocos.

Cabe recordar que durante este mes, en algunos municipios de la zona sur iniciarían una serie de eventos masivos

¿Cuáles son las recomendaciones?

Si todos somos conscientes, sabemos cuál es el riesgo, lo identificamos y cuál es la forma de cuidarse, si mantenemos las medidas en ese momento de festividades el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos, la situación se torna totalmente diferente.

Yo le recomiendo a los parralenses que van a tener festividades, que utilicen las medidas que hemos venido promocionando, cuídense cada uno de ustedes y cuiden a los suyos.

Ya los gobiernos municipales, tienen que emitir las recomendaciones para que en esos momentos, que no se puede guardar la sana distancia y que están al aire libre, se mantenga el uso del cubrebocas, para que evitemos que este número de contagios que está incrementando, se multiplique.

Es un compromiso de todos la salud, mientras todos nos cuidemos, la comunidad se hace más fuerte, recuerden que aquí nada más se emiten las recomendaciones, pero la salud la cuidamos cada uno de los ciudadanos, sigamos adelante con todas las medidas preventivas.

¿Cuál es la situación en la que se encuentra el estado y el municipio de Parral respecto a los contagios positivos al Covid-19?

Llevamos ya algunas semanas con incremento paulatino, en las últimas dos semanas de registros epidemiológicos observamos que ya están incrementando al doble, en Parral tenemos un registro de casos de los últimos catorce días de 115 casos, ya vemos el comportamiento en ascenso, todas esas personas tienen que aislarse, usar el cubrebocas en su casa, porque sí no, van a contagiar al resto de las personas del hogar o del área laboral.

Lo mejor es que se atiendan con el personal de salud en cuanto identifiquen una prueba positiva, independientemente donde hayan realizado el diagnostico, acudan a los sistemas de salud, no nada más para llevar el registro, sino para que se les atienda y se les den las recomendaciones pertinentes.

Necesitamos que las personas no minimicen los síntomas, a veces pensamos que es una simple “gripita” y no pasa nada, el dolorcito de cabeza y ya tengo ahí que no me puse el cubrebocas a la hora del trabajo y para cuando ya se me ocurrió que podía ser Covid-19, ya contagié a los de mi área laboral.

¿Por qué este incremento de contagios?

La verdad es que hemos pasado ya por un periodo de ya casi seis meses después de ese incremento muy intenso, todavía nos falta aprender mucho de este virus y del comportamiento.

Pero si sabemos que aún a pesar del semáforo verde, aunque ya llevamos alrededor de dos meses y medio con este color de semáforo, no se nos había incrementado, entonces algo hay ahí, un momento que posiblemente esté asociado con el tiempo en el que nos enfermamos muchos al mismo tiempo y nos vacunamos, la enfermedad vuelve a ser cíclica, estamos aprendiendo de este comportamiento, no sabemos cómo se va a volver endémico y que comportamiento vaya a tener.

Lo que sí sabemos, es que las medidas preventivas son las mismas, siguen funcionando y pues no nos hace falta nada más que apegarnos a ellas, si ya sabemos que los casos van hacia arriba, pues hay que tomar las medidas y volver a usar el cubrebocas, así como el lavado de manos para conservar la salud de las personas que amamos.

¿Cuáles son los síntomas que se están presentando?

Afortunadamente son síntomas más leves, el virus se presenta con dolor de cabeza, dolor de garganta, el cuerpo cortado, malestar general, hay algunos que se presentan sin malestar, otros con tos, como un resfriado y fiebre.

Entonces en ese momento que me siento raro, no sé qué pasa, algunos no lo toman en cuenta y continúan su vida diaria normal, yo les recomiendo que a cualquier síntoma de éstos, pónganse cubrebocas, es muy diferente el lugar en donde tenemos constante el uso del cubrebocas a los lugares en donde no, se nos hacen brotes más masivos en donde no respetan las medidas.