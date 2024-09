Entre los nueve asesinados en la Parral-Jiménez está presunto jefe de Los Salgueiro: FGE

Un presunto líder criminal, perteneciente al grupo de Los Salgueiro del Cártel de Sinaloa, podría encontrarse entre las víctimas mortales del enfrentamiento armado que se registró la mañana del lunes en el entronque a Coronado en la carretera que va de Parral a Jiménez, al sur del estado, según la última información obtenida por parte de la Fiscalía General del Estado.

Aunque hasta el momento no se ha identificado de forma oficial al presunto líder criminal, la corporación recibió información de que uno de los nueve cuerpos que localizaron en la escena del enfrentamiento armado podría responder al nombre de Ángel E.P., a quien conocen o identifican como El Cuatro. Otro de los identificados plenamente llevaba por nombre José Alberto C.V., de 27 años de edad, y era originario de Delicias, Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur es la encargada de recopilar toda la información correspondiente y se encuentra trabajando en la recopilación de las pruebas periciales para tratar de esclarecer si entre los fallecidos se encuentra el presunto líder criminal, que operaba en la zona de Valle de Zaragoza.

Descartan nuevo enfrentamiento en la carretera Allende-Coronado tras hallazgo de vehículo incendiado

De acuerdo a los elementos ministeriales, la familia de El Cuatro se acercó a la dependencia para empezar con una posible identificación del sujeto, toda vez que dejaron de tener comunicación con el mismo, lo que hizo un acercamiento con la corporación para tratar de poder esclarecer la identidad del mismo.

El fiscal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, Juan Carlos Portillo Coronado, indicó que la identidad de los nueve sujetos que murieron en el enfrentamiento armado, el cual incluyó armas de alto calibre y granadas de fragmentación, podría tardar debido al grado de calcinación en que estaban los restos, por lo que oficialmente era muy aventurado identificarlos sin las respectivas pruebas de ADN.

Portillo Coronado destacó que, durante la mesa de seguridad que sostuvieron la mañana del martes, estaban intercambiando información en el sentido de ver si el enfrentamiento era un efecto colateral de la violencia que está atravesando desde la semana pasada el estado de Sinaloa, en específico la ciudad de Culiacán.

Otro de los datos que comentó el fiscal sur, fue que la camioneta con blindaje artesanal que calcinaron en el enfrentamiento de Coronado podría ser la misma que sacaron sujetos desconocidos de los patios de la fiscalía sur, explicando el fiscal que están en la revisión del número de serie del pesado automotor, además de hacer un comparativo mediante fotografías.

Chihuahua

En este sentido, detalló que el vehículo en cuestión, tenía diversas alteraciones a como estaba la pick up cuando fue asegurada y posteriormente extraída en mayo del presente año. Portillo Coronado comentó que los elementos de la fiscalía, ya están revisando algunos de los números de serie de la pesada pick up, ya que al estar calcinado, no era posible obtener alguna de la numerología.

El enfrentamiento fue pasadas las seis horas del 16 de septiembre en Coronado, en la carretera que conduce de Jiménez a Parral, el cual fue de los conocidos “topones”, es decir, empezaron a intercambiarse disparos de un bando a otro, por lo que en dicha refriega, un camión de pasajeros que pasaba por el sitio, fue impactado por las balas, dejando una mujer herida de consideración.

Por años, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha identificado a Los Salgueiro, como una la familia vinculada con el Cártel de Sinaloa, como los principales operadores de la región sur del estado y que se mantiene bajo el liderazgo de Ruperto S.N., a quien apodan o conocen como El 37.

Esta organización, de acuerdo a la misma corporación, ha mantenido un conflicto territorial con el Nuevo Cártel de Juárez, y que se mantiene liderado por Ricardo Arturo C.L., alias el Piporro, en la zona de Jiménez que en repetidas ocasiones han mantenido un conflicto entre las dos agrupaciones.

La rivalidad entre los cárteles ha derivado en enfrentamientos violentos en la región sur de Chihuahua, incluso en 2023, también se registró un enfrentamiento armado que dejó un saldo de cinco personas sin vida, algo similar a lo que ocurrió el pasado lunes cuando asesinaron a nueve personas en estos encuentros armados.

Al momento la autoridad estatal, no ha podido localizar a los responsables de estas nueve muertes y se encuentran trabajando para poder esclarecer estos hechos dentro de los próximos días.