Estalla paro laboral en Conalep 156 de Parral; manifiestan desvío de recursos en salarios

Estalla un paro laboral indefinido de docentes del Conalep 156 junto a una manifestación con estudiantes al exterior de la escuela sobre la avenida Niños Héroes en donde con pancartas, externaron su inconformidad con las políticas financieras de la institución. Pese a ello, la directora Eva Espinoza afirmó que no habrá suspensión de clases, pues será el personal administrativo y operativo quien sustituya a los docentes faltantes.

Más de 50 estudiantes y al menos una decena de profesores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Parral, salieron a la avenida Niños Héroes como forma de manifestación por supuesto faltante en el pago de su remuneración salarial.

Con el uso de pancartas y hasta gritos, estudiantes y docentes salieron a la calle para evidenciar que en la última quincena el Gobierno del Estado no pagó en su totalidad lo correspondiente al periodo quincenal número 21, según explicó Kení González, maestra líder de los manifestantes.

La entrevistada expuso que el motivo de la manifestación es derivado a que la Federación destinó un recurso para el fortalecimiento salarial de todos los docentes del Conalep en Chihuahua, siendo este el 14 por ciento con relación al sueldo quincenal.

No obstante, afirmó que esta cantidad no les llegó en la nómina sino sólo el 13 por ciento, por lo que cuestionaron dónde quedó el 1 por ciento restante. González refirió que la situación no es exclusiva de este plantel, sino que fue reclamada por otros docentes de Chihuahua, Delicias y Juárez.

Kení González señaló que esto podría tratarse de un desvío de recursos, pues refirió que la Federación les informó que la cantidad será enviada a la plantilla docente, sin embargo, en la Dirección General Estatal del Conalep sólo se distribuyó un 13 por ciento.

Por lo anterior, más de 80 docentes que pertenecen a este plantel entraron a un paro indefinido de labores, según la entrevistada, quien señaló que no regresarán a las aulas de clases hasta que se les regrese el porcentaje restante de su salario.

Por su parte, la directora del plantel 156 del Conalep, Eva Celina Espinoza, dijo que es una situación que debe de resolver la Dirección Estatal, pues aseguró que ella está al margen de lo que sucede con las nóminas de su personal derivado a que no es su facultad.

Respecto al paro laboral, dijo que respeta la decisión de los docentes, sin embargo, afirmó que no significa una suspensión de clases para los más de mil 500 estudiantes, por lo que aseguró que cuenta con un personal administrativo y operativo que está capacitado para brindar clases en todas las carreras.

Eva Espinoza señaló que ya se tuvo una reunión con el personal que no entró en el paro, y se llegó al acuerdo de dar clases para asegurar la educación a los estudiantes hasta que los docentes terminen su paro.

