Estrenan pasto sintético del Gran Estadio Parral con juego de Mineros vs Soles

Inauguran el Gran Estadio Parral, tras ocho semanas de espera, hoy la afición parralense volvió a sentir la emoción del Rey de los Deportes con el juego que se desarrolla entre Los Mineros de Parral y Los Soles de Ojinaga.

Como no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, este jueves 29 de junio tras un arduo trabajo que comprendió el movimiento de terracería y compactarlo para continuar con la colocación del pasto sintético especializado el cual requiere un mínimo de mantenimiento, la emoción de la afición volvió a resonar en el inmueble.

Mario Vázquez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) acudió a la inauguración, reafirmando que la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván manda saludar a toda la afición parralense. Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

Hoy el Gran Estadio Parral luce de diferente manera al contar con pasto sintético, siendo uno de los más importantes ya que fue el primero que se inauguró en el estado durante el 2002, y posteriormente dieron apertura a los que se encuentran en Chihuahua, Delicias, Juárez, Cuauhtémoc y Madera.

La obra que se efectuó bajo una inversión de 11 millones 735 mil 777 por parte de Gobierno del Estado, tardó alrededor de ocho semanas, convirtiendo a Parral en la ciudad con el primer estadio de béisbol con pasto sintético.

Alcalde César Peña. Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

El terreno de juego que abarca un área de mil 600 metros cuadrados quedó cubierto de pasto sintético, cuyas dimensiones son de 4.5 centímetros, con protección para rayos ultravioleta con una garantía de 10 años; sin embargo, puede durar un periodo más prolongado.

En el inmueble se llevó a cabo la limpieza, trazo y nivelación del terreno, después se removió la capa superior de tierra, aproximadamente 3 pulgadas, según la mecánica de suelos, para dejar espacio para su nueva base.

El terreno de juego que abarca un área de mil 600 metros cuadrados quedó cubierto de pasto sintético. Foto: Mariano Rubio | El Sol de Parral

Por su parte Mario Vázquez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) acudió a la inauguración de este nuevo estadio, reafirmando que la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, manda saludar a toda la afición parralense.

“Aquí el agua es un recurso escaso y que haya pasto sintético te garantiza ahorrar el vital líquido, el pasto sintético le da un estándar mucho mayor”, aseveró.

Destacó que se trata de un trabajo conjunto, indicando que existe una grata respuesta por parte de gobierno municipal.

Acto seguido, el titular de la SCOP, junto con el presidente Municipal, César Peña Valles, lanzó la primera bola en este estadio con pasto sintético recién instalado.