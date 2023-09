Evitan deserción escolar de niños en asentamientos indígenas en Parral

En un cien por ciento acuden los alumnos a la escuela de los tres asentamientos indígenas en la ciudad, luego de que se mencionara que varios no lo podrían hacer, al no contar con los recursos económicos para útiles y uniformes, pero gestiones con autoridades dieron frutos y al momento no hubo ninguna baja en el nuevo ciclo escolar.

Lo anterior es en cuestión a que se tenía la problemática que varios de los niños y jovencitos, de estos sectores, podrían dejar los estudios por falta de recursos, donde se hicieron las gestiones adecuadas, ante lo cual se tuvo una respuesta favorable.

Ante lo expresado y al ser entrevistado, Ramón Rocha Chaparro, gobernador de los tres asentamientos, indicó que, en el sector de Los Carrizos, eran seis los estudiantes que presentaron esta problemática, con el riesgo de no poder acudir a su educación.

Asimismo, se llevó una solicitud ante las autoridades municipales, donde el departamento de Vinculación Educativa, hizo lo necesario y se obtuvo buena respuesta, entonces de los 30 niños y jovencitos de Los Carrizos, todos volvieron a ingresar a su escuela.

Con esto, destacó el gobernador, que hubo mucha disposición y apoyo por parte, de Vinculación Educativa, ya que se les dieron útiles, tanto de primaria como secundaria, para que estos jovencitos continuaran con su preparación educativa.

Foto: Rosy Reyes | El Sol de Parral

Por otro lado, destacó, Ramón Rocha, que están moviéndose con la dirección de la Secundaria Federal, para que los alumnos, se les pueda hacer una rebaja en la inscripción, para que los mismos no tengan algún pretexto, para no acudir a la escuela, buscando llegar a un acuerdo en su apoyo, con alguna beca alimenticia o a lo mejor con uniformes o cualquier cosa.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

En este sentido reitero que el 100% del alumnado de primaria y secundaria de los tres asentamientos, está acudiendo a la escuela en este nuevo ciclo escolar 2023-2024, esto a la gran ayuda de Vinculación Educativa y de los propios planteles, que dan las facilidades.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Destacó que el año anterior se tuvo, la ausencia de los alumnos a la escuela, porque no se tenía para darles alimentación, ocasionando que fallaran mucho a clases, lo que al momento está solucionado, ya que el DIF en coordinación con las escuelas les otorgará desayuno, para que no haya pero para ir a la escuela.

Chihuahua

Resaltó que en el sector de Los Carrizos son 20 alumnos de primaria los cuales asisten a la Escuela María Morelos de la colonia San Antonio de las Huertas y a la González Ortega de la colonia El Milagro, mientras que el resto acude a la Secundaria Federal en el turno vespertino.

Por su parte, en el Venadito, son 45 los que conforman la comunidad estudiantil de primaria y secundaria, mientas que en San Andrés se tiene un registro de alrededor de 50 alumnos de los niveles en mención.

Publicada originalmente en El Sol de Parral