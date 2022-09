Exhorta alcalde Peña al Congreso del Estado a no multar por el replaqueo

Acude de manera sorpresiva el alcalde, César Peña Valles al Congreso del Estado para solicitar a los diputados locales extender el plazo hasta diciembre para los automovilistas que aún no sacan sus nuevas placas, así también para que no se multe a las personas que aún no tiene sus placas actualizadas.

El Presidente Municipal de Parral, indica que lo mejor es que el Congreso se hubiera comunicado con él antes de citarlo, para que explicara como el Municipio se está armonizando con el reglamento estatal.

Además, exhortó al Congreso del Estado para que no se multe por el no replaqueo, diciendo; “Si es genuina la preocupación del Congreso por el tema de las placas, que no se multe a las familias en todo el estado por el replaqueo”, señaló el Alcalde de Parral.

El alcalde de Parral, César Peña Valles, acudió este jueves al Congreso del Estado con el fin de proponer un punto de acuerdo para que se reforme la Ley de Ingresos Estatal, lo anterior, con la finalidad de que se extienda el plazo para adquirir las placas nuevas y a su vez, no se multe a quien omitió el replaqueo.

El Edil parralense, en compañía del diputado, Francisco Sánchez Villegas, destacó que las familias chihuahuenses se encuentran muy lastimadas por los efectos de la crisis económica y que cada vez les cuesta más llevar el alimento a sus hogares, explicando que es buena la postura del Congreso del Estado en el tema de las placas; sin embargo, expresó que el principal problema es el cobro injusto que se está realizando por el replaqueo.

Además, expresó que la amenaza inminente de aplicar multas a cualquier ciudadano o familia chihuahuense que no haya realizado el trámite, refirió que esta situación le parece completamente injustificable, debido a las condiciones que sufren las familias para cubrir una multa de este tipo, por ello, presentó un punto de acuerdo que sí responde a una necesidad de las familias chihuahuenses.

El objetivo es que el Congreso del Estado reforme su Ley de Ingresos para ampliar el pago del trámite de la renovación de placas, hasta por lo menos el 31 de diciembre; “Esto es porque hemos escuchado declaraciones de diferentes funcionarios, a veces contradictorias de si se va o no se va a aplicar la multa, esto no debe ser una decisión unilateral de un servidor público, sino que se tiene que reformar la Ley de Ingresos del Estado por parte del Congreso, que es el ente facultado”, recalcó.

Además indicó que “Si la preocupación de este órgano legislativo es genuina en torno a lo que están enfrentando las familias chihuahuenses, nosotros estamos recogiendo la inquietud que nos han planteado muchas familias en Parral y el día de ayer, se aprobó por parte del Cabildo, exhortar respetuosamente al Congreso del Estado, para que en el marco de sus facultades, de manera rápida e inmediata, reforme la Ley de Ingresos y ahí sí estaremos resolviendo el principal problema con el tema de las placas”, aseveró.

De esta manera, el alcalde, César Peña, se preocupa y ocupa de ser el portavoz de la ciudadanía, que ve como inminente el cobro de multas por no haber hecho el trámite de replaqueo.