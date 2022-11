Exigen regidores a la SEP pagar energía eléctrica de escuelas afectadas por cortes de luz

En sesión de Cabildo, regidores votan por unanimidad la presentación, discusión y aprobación al exhorto que se hace a la Federación, la dirección general de Educación Tecnológica Industrial, así como a la dirección del Instituto Tecnológico Nacional, para que cumplan con las obligaciones contractuales del Servicio de Energía Eléctrica de cinco planteles de la región sur del estado, donde se ven afectados más de 11 mil estudiantes de esta región sur del estado.

El día de ayer, durante la Sesión de Cabildo, se exigió a la Secretaría de Educación Pública, realizar el pago de energía eléctrica de las instituciones educativas afectadas, donde el presidente municipal, César Peña Valles, señaló que al Gobierno Federal, no le interesa la educación de nuestro país.

Con el fin de defender los derechos de la educación de miles estudiantes de Parral y del país, el alcalde, César Peña Valles, propuso realizar un exhorto a la Dirección General del Instituto Tecnológico Nacional y a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, a fin de que de manera inmediata, cumpla con las obligaciones contractuales del servicio de energía eléctrica en los planteles del municipio de Hidalgo del Parral, y se regularicen las clases a los estudiantes afectados.

El Edil parralense dijo; “Se tiene que exigir a la Secretaría de Educación Pública, que atienda de manera inmediata la problemática que se suscita en el Instituto Tecnológico de Parral y en el CBTIS 228, relativa al corte de energía eléctrica que se generó en días anteriores; la negligencia del Gobierno Federal, ha provocado que miles de estudiantes en estos momentos no tengan clases, estas instituciones están cerradas, sencillamente porque al Gobierno Federal no le interesa la educación de nuestros jóvenes, no quiere pagar los recibos de luz”.

Luego de que el pasado 16 de noviembre, el suministro de electricidad de los campus del Instituto Tecnológico de Parral y en el CBTIS 228, del municipio de Parral fue cortado por falta de pago, el Edil convocó a una sesión extraordinaria de Cabildo, con el fin de poner sobre la mesa, una iniciativa para buscar que dicha situación se regularice.

Dentro de los argumentos, se mencionó que históricamente, a través de la Secretaría de Educación, mediante convenios con la CFE, se han alcanzado acuerdos que han permitido contar con el servicio eléctrico de manera ininterrumpida; sin embargo, debido a la actual administración el Gobierno Federal, estos acuerdos se dan por terminados, obligando a varios CBTIS y Tecnológicos, incluyendo los del municipio de Parral, a suspender de manera total o parcial las actividades académicas.

Actualmente, la DGETI es la institución de Educación Media Superior tecnológica más grande del país, con una infraestructura física de 456 planteles educativos a nivel nacional; en el año de 1986, da inició las actividades de lo que hoy conocemos como Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios número 228 en Parral, convirtiéndose en una alternativa de alta calidad, para cursar la educación media superior, además ofreciendo a los egresados el título de técnico, en alguna de las diversas especialidades que oferta; después de 36 años de fundado, se ha posicionado como forjador del futuro, la cantidad de cimarrones egresados que han mejorado el municipio, la región y el estado es inconmensurable.

El Instituto Tecnológico de Parral inició actividades académicas en 1975, convirtiéndose en la máxima casa de estudios para los parralenses, a lo largo de 47 años se han convertido en el ¨Alma Mater¨ de miles de chihuahuenses de la zona sur del estado, con una inigualable tradición académica, se ha vuelto en un símbolo de la ciudad.

Ante ello, señaló que en primera instancia, se emprenderá una lucha férrea para defender los derechos de la educación en Parral, después, se verificará la posibilidad de apoyar a las dependencias federales, a quienes se les dejó de pagar la renta para seguir brindando el servicio a la comunidad parralense. Por lo que las diferentes fracciones parlamentarias, se unieron para votar por unanimidad la iniciativa y con ello, exhortar para que se cumpla con las obligaciones que permitan que las instalaciones educativas tengan energía eléctrica de nuevo.

Ante ello ,el Alcalde mencionó que además de lo anterior, dependencias federales como el Conafe, Telecom Telégrafos, así como personal de la Fiscalía General de la República, han solicitado apoyo para pagar la renta de los inmuebles, donde brindan servicio a la ciudadanía, ya que Gobierno Federal, también decidió no pagar, por lo que incluso, buscan un edificio municipal que se les dé en comodato para poder seguir laborando.

