Falta compromiso para proteger a la mujer: rectora de la Universidad Tecnológica de Parral

Betty Chávez, exdiputada local y actual rectora de la Universidad Tecnológica de Parral, considera que la mujer necesita apoyo de quienes están dirigiendo las instituciones para tener más participación, el mayor consejo que les da es que se preparen académicamente, que busquen equilibrio entre su desarrollo profesional y su familia; sin embargo, ve que la mayor dificultad es que entre mujeres se crean obstáculos que no permiten avanzar.

¿Cómo es un día normal en la vida de Betty Chávez?

Soy madrugadora, me levanto temprano, prácticamente atiendo a mis hijos, me alisto para irme a la universidad, tengo un horario que cambia, dependiendo de las actividades propias de la institución, pero estoy abocada a cumplir de una manera puntual las actividades para las cuales estoy en este momento representando.

¿Qué le hace falta a la mujer mexicana para animarse a romper estereotipos culturales y sobresalir profesionalmente?

Tanto en México como en el contexto internacional, la mujer necesita apoyo de quienes están dirigiendo las instituciones, se ha tenido un avance significativo, en cuestión de leyes, instancias, asociaciones organizadas por las mismas mujeres para lograr ese avance pero vemos que quienes tienen la autoridad desafortunadamente no generan ese compromiso para proteger y darle espacio a las mujeres.

¿Cuál es el precio personal más alto que ha pagado por estar dónde está?

Sacrificar a la familia, para las mujeres no es un escenario fácil salir a trabajar, ganarse la posición que actualmente ocupa, es difícil ese trayecto, en mi caso tuve que trabajar, cada uno de los pasos que he dado va acompañado de un estudio, un grado académico que me ha permitido ser competitiva. Durante esa búsqueda se sacrifica a la familia.

¿Cuál es la lección más valiosa que ha aprendido en la vida?

El aprender a levantarme después de un fracaso, uno planea los escenarios y en algún momento no resultan como quisiera, lo vemos como un fracaso, y la lección es el aprender a levantarme y verlo como una experiencia. Ante cualquier eventualidad que no sea lo que uno espera no te puedes detener tienes que seguir adelante.

¿Qué experiencia negativa ha tenido que enfrentar en el desempeño de su labor?

Siempre es triste ver que entre mujeres somos las que nos obstaculizamos, ver que la barrera está entre nosotras, la descalificación, es algo que nos debilita y que no genera ese avance que tanto anhelamos, tenemos que cambiar esa visión y celebrar que las mujeres tengan éxito.

¿A qué atribuye su éxito?

Soy una mujer disciplinada y comprometida con las encomiendas que se me han brindado, mientras estuve en la docencia mi compromiso fue al cien por ciento, cuando se me brindó la oportunidad de ser funcionaria pública me entregué con toda mi energía y el alcance de mis fuerzas para cumplir con lo que requerían los ciudadanos, y hoy, al frente de la institución a tres meses de haber llegado, estoy buscando un esquema de transformación.

¿Cuál es el factor de mayor valor que considera la ha puesto en el lugar que hoy ocupa en la sociedad?

Ser coherente entre lo que expreso y lo que hago, he tratado de siempre manejarme con verdad absoluta con una veracidad en mi conducir, y cumplir con lo que ofrezco, esa coherencia es lo que me permite avanzar y aunado a ello la formación profesional y estar capacitada, cuando uno está capacitada logra cumplir las expectativas que los demás esperan.

¿Cómo percibe a la mujer hoy en día?

Hoy en día la mujer ha avanzado, a diferencia de otros años, hoy en día tenemos una situación privilegiada porque el esquema de la celebración del Día Internacional de la Mujer habla de una lucha, de las mujeres alcanzar un derecho con igualdad de oportunidades e igualdad de salario, ha habido movimientos importantes, se han logrado avances significativos y lo vemos en las instituciones, con reformas, con leyes que protegen contra la violencia, la desigualdad y eso es algo que al verlo la mujer de este siglo es una mujer privilegiada.

¿Por qué considera que exista aún la violencia hacia la mujer?

La mujer es frágil por naturaleza, durante la historia de la humanidad siempre se manejaron roles, la mujer a la casa y el hombre al trabajo, y ese rol generó fragilidad en nuestro desempeño, hemos logrado ir abatiéndolo poco a poco, pero esa fragilidad dentro de los hogares, la fuerza de un hombre por encima de una mujer es la que se ha manejado en un sometimiento, que desafortunadamente desencadena en intimidación y violencia doméstica.

¿Qué debemos hacer como sociedad para promover el desarrollo de las mujeres?

Debemos estar trabajando de manera organizada para exigir los derechos como norma fundamental, el respeto a los derechos humanos es algo que nosotros tenemos que buscar, que las instituciones y autoridades lo promuevan, la mujer necesita seguir fortaleciéndose, porque aun así seguimos estando subrepresentadas, y en ese escenario de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, es donde tenemos que seguir trabajando de manera conjunta para generar una conciencia.

¿Cuál es el consejo más importante que les darías a las mujeres, para que desarrollen una pasión por lo que hacen?

Que se preparen académicamente, que busquen equilibrio entre su desarrollo profesional y su familia, el que nosotras estemos presentes en el espacio de las actividades laborales no significa que tenemos que sacrificar a la familia, si hay sacrificios pero en la medida de lo posible lograr organizarnos.

Una frase que la defina la motive o sea una ley de vida.

Una frase que me motiva mucho y que quiero compartir: “No te detengas, la vida es desierto y oasis nos derriba, nos lastima y nos hace protagonistas”, yo he luchado por todo lo que he tenido hasta el momento, no ha sido fácil, no creas que se me han dado las cosas, yo he luchado por todo lo que tengo a base de sacrificio, esfuerzo, dedicación y perseverancia.