Familia de víctimas de incendio en El Tule señalan supuesto retiro de apoyos sociales

Denuncian familiares de las víctimas del incendio en la comandancia de El Tule, que el presidente municipal, Javier Rodríguez, les retiró los apoyos que anteriormente se les otorgaban, como despensas, al ser de bajo recursos. Por su parte el presidente municipal, Javier Rodríguez, negó que se les haya retirado la ayuda económica y de despensas, por lo que relacionó esto con cuestiones políticas para desprestigiar su imagen ante la población.

Familiares de Jesús Manuel V. y la joven Ana Northe denunciaron que, tras los lamentables hechos registrados el pasado martes 19 de septiembre en la cabecera municipal de El Tule, donde ocurrió un incendio dentro de las celdas de seguridad pública que ocasionó el fallecimiento de la mujer y lesiones de gravedad en el joven, el presidente municipal les retiró los apoyos que les brindaba, al encontrarse dentro del padrón social.

Explicaron que el edil municipal les mostró su molestia debido a la exigencia de justicia por este acontecimiento, por lo cual, indicaron que les retiro la ayuda que les otorgaba a través de las despensas.

Se retiraron todos los apoyos y aún es día que no se han pagado los gastos de traslado de Chihuahua, tampoco lo del funeral, solo se apoyó por parte de la comunidad de aquí, apoyaron con café y galletas y cosas que pudieron refirió un familiar de Ana.

Además, mencionaron que tras las diversas publicaciones que se realizaron en redes sociales, en donde se exigía justicia, presuntamente el presidente envió a uno de sus representantes para que les advirtiera que dejaran de realizar los posteos en las plataformas.

“El presidente mandó a un encargado de aquí para que ya paráramos las publicaciones que traemos en Facebook, pero cómo él no viene a dar la cara”.

Manifestaron que debido a estos actos tienen temor a represalias por el alcalde, sin embargo, señalaron que esperan obtener justicia en el caso y que la Fiscalía General del Estado les brinde la seguridad.

“Nos dijeron en fiscalía que si algo nos pasaba sería nada más por ellos, porque aquí en el rancho toda la gente nos conoce y saluda y como les digo somos humildes de buen corazón”.

Explicaron que hasta el momento no tienen avances en las investigaciones, pero que les notificaron que continúan con el proceso, por lo cual esperan obtener justicia.

Es de recordar que los hechos se registraron cuando la pareja fue detenida tras una riña familiar, momentos después, comenzó a generarse el incendio, dejándolos con graves quemaduras e intoxicados.

Por ello, fueron trasladados primeramente a Parral, sin embargo, debido al estado de salud fueron trasladados hasta Chihuahua en donde perdió la vida Ana Northe, en tanto Jesús Manuel V. alias "El Cholo" permanece internado.

El presidente municipal, Javier Rodríguez, comentó que en ningún momento ha dejado de apoyar a la familia de Ana Northe y Jesús Manuel V. “He estado al pendiente con los padres de estos jóvenes para ver que necesitan, son mentiras el que yo los deje solos”

Declaró que desde que ocurrió el percance, los apoyó con los traslados a Chihuahua y dinero en efectivo para cubrir los gastos del funeral de la joven.

En cuestión de los apoyos sociales, informó que no se les ha retirado, por lo que será durante el próximo lunes cuando se les entreguen las despensas y el dinero en efectivo “Ellos pueden venir a ver, no se les ha retirado ningún apoyo, y no tendría por qué quitárselos, siempre he sido un presidente que ayuda a la gente que lo necesita”.

Manifestó que lo que se ha emitido en contra de él, son cuestiones políticas para desprestigiar su imagen ante la población “Son mentiras lo que se publica en mi contra, porque yo he acudido con los familiares de los jóvenes y no me han manifestado alguna inconformidad en mi contra”.

