Fiscalía, UACH y Congreso, las instituciones que adeudan a Pensiones

Parral, Chih.- El consejo que se formó para vigilar que las dependencias de gobierno que tienen adeudo cumplan con sus pagos a Pensiones Civiles del Estado, valorará el siguiente 15 de marzo la situación que se tiene actualmente en la entidad; en Parral desde hace 15 días se dejó de tener el servicio en tres laboratorios, ya que se están renegociando contratos puesto que se hizo un ajuste en los costos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Juárez El mejor sotol de México está en Juárez; gana juarense premio internacional

Arturo Parga, diputado local representante del Distrito 21, informó que la comisión se encarga de valorar la situación que atraviesa pensiones.

Detalló que una de las metas es que no se deje de contar con el servicio, no obstante, consideró que el hecho de que en Parral no se cuenta con el servicio de tres laboratorios debe de ser por motivos económicos.

El entrevistado enfatizó que se dio un plazo hasta el siguiente 15 de marzo para que las instituciones deudoras realicen un pago a pensiones.

Explicó que entre las instituciones que cuentan con adeudo se encuentra la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como la Fiscalía General del Estado, y el mismo Congreso del Estado.

El próximo lunes, se estará cumpliendo el plazo establecido por parte del consejo, donde se estará valorando las situaciones que afectan al servicio de los derechohabientes que cumplen con el pago de sus cuotas.