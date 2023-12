Formulan imputación vs presunto asesino de la activista Gloria Cañez y su hija Sally

Llevan a cabo formulación de imputación en contra del presunto asesino de la activista Gloria Cañez y su hija Sally A.; Ramón M. permanecerá en prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso y el sábado se resuelve su situación jurídica.

En la audiencia inicial, la Fiscalía de Distrito Zona Sur hizo del conocimiento al detenido de nombre Ramón M. C., que se le atribuye su probable participación en los homicidios de dos mujeres, cometidos el día 09 de septiembre de 2023, en la comunidad de la Yerbabuena, municipio de Balleza.

La detención del imputado, se registró ayer en un domicilio de la colonia Fátima, la cual estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron una orden de aprehensión, en la que aparece como probable responsable de la muerte de la activista y defensora de los derechos Gloria C. C., y Sally A.

Ante el Juez de Control conocedor de la causa penal, los agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, expusieron la investigación ministerial que permitió establecer la identidad y posible participación del imputado en los citados hechos.

En la investigación se indica que que el imputado, de 61 años de edad, en compañía de diversas personas y portando armas de fuego, arribaron al domicilio de las víctimas de nombre Gloria C. C., y Sally A. C., a quienes sacaron de forma violenta del inmueble.

Posteriormente las víctimas fueron localizadas con diversos impactos producidas por proyectil de arma de fuego, mismas que terminaron por arrebatarle la vida.

Por lo anterior, el Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso y fijó para el próximo sábado 16 de diciembre la audiencia de vinculación o no a proceso penal, donde se resolverá su situación jurídica.

Será posteriormente cuando las autoridades a cargo emitan mayor información sobre las medidas cautelares que se le aplicaran al hombre durante este procedimiento.

