Fueron 40 milímetros de lluvia los que cayeron en Parral: Conagua

Fueron 40 milímetros de lluvias los que se abatieron la noche del jueves en Parral, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), expresando dicho informe que en Delicias cayeron 39 milímetros, en Chihuahua 0.7, en Cuauhtémoc 14.6 y en Temósachic 12.4.

Dichas lluvias torrenciales causaron problemas en estos municipios por lo que la gobernadora María Eugenia Campos Galván emitió un comunicado esta mañana señalando que a todas las personas afectadas por las lluvias en estos municipios recibirán apoyo y atención del Gobierno del Estado.

Dichas precipitaciones ocasionaron en Delicias fuertes inundaciones en calles, negocios y viviendas, así como afectaciones en la clínica del IMSS.

Cuauhtémoc Reporta Cuauhtémoc 39 viviendas afectadas por las lluvias

En el caso de Cuauhtémoc el desbordamiento de arroyos afectó el corredor comercial e inundaciones en 39 viviendas el centro de la ciudad por el desbordamiento del arroyo San Antonio, así como casi un centenar de personas atendidas en varios albergues.

El reporte de la Dirección de Seguridad Pública de Cuauhtémoc asienta que la acumulación pluvial fue de 47.6 milímetros, con una humedad del 95 por ciento y temperatura de 15.3 grados centígrados.

En el caso de Parral el reporte es de más de 20 negocios del centro comercial inundados, así como 100 casas habitación en el sector del Presón, colonia PRI y Emiliano Zapata.

Por la noche el Ejército Mexicano aplicó en Parral el Plan DN III para auxiliar en arroyos, el río Parral, vigilar los cruceros peligrosos y ayudar a la población en problemas.

Por la mañana muy temprano brigadas del municipio salieron a barrer y quitar escombros de las calles afectadas por las inundaciones, donde quedó gran cantidad de tierra, arena y cascajo.

Los pronósticos para el día de hoy señalan que continuará el temporal lluvioso en gran parte de la entidad, por lo que las autoridades solicitan a la comunidad no arriesgar su vida cruzando ríos o arroyos, en caso de lluvia fuerte no salir de casa si no hay necesidad.