Grupo México estuvo a punto de cerrar en Santa Bárbara por tiros clandestinos

“Grupo México en Santa Bárbara estuvo a punto de cerrar operaciones por un tema de indolencia que no se atendió en gobiernos pasados y que ya representaba un riesgo, no era de gambusinos, era una industria paralela donde estaba produciendo más el que estaba robando material que la propia mina”, fueron las palabras que expresó el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, ante los operativos implementados en la región por la Policía Minera que a la fecha, han logrado la detención de 17 personas, clausurado 63 tiros de mina, asegurado 257 explosivos, decomisado 13 plantas de luz, inhabilitado cuatro campamentos y confiscado al menos 22 vehículos.

El funcionario estatal dio a conocer detalles de los operativos implementados por la Policía Minera en San Francisco del Oro y Santa Bárbara desde el mes de septiembre en que se atendió el reporte a la fecha.

Reconoció que en un inicio se desconocía la situación que los propios directivos le habían expuesto a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván; sin embargo, acudió junto con el entonces Fiscal General del Estado para conocer los detalles.

“Esto no era de gambusinos, era una industria paralela donde estaba produciendo más el que estaba robando material que la propia mina, fue interesante ver cómo era algo que se hacía en completa impunidad. Entramos e hicimos un recorrido en todo el terreno y nos topamos a gente que estaban sacando material con unos malacates bien hechos con motores y vehículos modificados”, refirió Loya Chávez.

Dijo que con todo lo que estaba pasando se comenzó a dañar el puente y el interior de la Mina San Diego con la industria paralela, además del riesgo que representaba ya que se hacía el trabajo con dinamita en horas no establecidas.

“Por una indolencia de autoridades pasadas pensaron en cerrar, yo reconozco y valoro mucho el trabajo y la valentía de la gobernadora de que cuando le explicaron el problema que tenían, nos mandó llamar al Fiscal y a un servidor y dijo, vean el problema”, mencionó.

Destacó que una de sus sorpresas fue ver cómo a pesar de saber las personas que se encontraban trabajando la presencia de autoridades continuaron con sus labores como si no estuvieran haciendo algo malo, según indicó.

“Vimos que salían camiones completos y cargados, era otra mina, una industria paralela, a partir de ahí se hace una operación conjunta y se logra un momento determinado hacerlo y se logró disminuir en mucho la industria paralela la cual ya está relacionada a la delincuencia organizada”, refirió.

Indicó que no había dimensionado la respuesta que la Gobernadora dio hasta que escuchó de propia voz a un directivo de la minera en la inauguración del Centro comunitario Casa Grande, referente a que llegó un momento en que los altos mandos de Grupo México vieron como opción el cierre de la mina

“¿Qué hubiera pasado si esa mina cierra y la cantidad de problemas que se hubiera tenido?, además del impacto que hubiera tenido en la región como Parral y San Francisco del Oro”.

Mencionó que el propio directivo le dijo que al cerrar operaciones, el problema que la Gobernadora atendió es un problema añejo y que lo habían platicado con gobernadores y autoridades y se les había ignorado al respecto de la situación.

“Lo que no podíamos permitir era que siguieran pasando cosas como las que estaban pasando en Santa Bárbara, ya no era un tema de gambusinaje sino una industria paralela, esas son de las cosas que no puedes permitir, por un lado pones en riesgo a mucha gente y por el otro también pones en riesgo la inversión formal y los empleos formales en la zona”.

Señaló que los propios directivos le señalaron que a muchos de los “gambusinos” los podían recontratar para que prácticamente hicieran lo mismo pero que lo realizarán para la mina, por lo que hubo siempre esa apertura por parte de la minera Grupo México, sin embargo, de momento no conoce cuántos se lograron, ya que es tema de su no competencia.

“Queremos fortalecer la Policía Minera a tal grado que si es algo que permanezca en el tiempo, ya se controló la industria paralela, ya no tenemos una mina a un lado de la mina”, finalizó el mando policial.

