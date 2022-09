Habilitan el Gimnasio Municipal de Parral como albergue temporal

A consecuencia de la lluvias y la importante crecida del río Parral ocurrida hace algunos momentos, el alcalde, César Peña Valles, informó que ya se encuentra habilitado el Gimnasio Municipal como albergue temporal, esto con la intención de que las personas que se encuentran en riesgo tengan un lugar seguro donde pernoctar.

El Munícipe expresó que el espacio recibirá a todo aquel que en su condición de vulnerabilidad ante las lluvias se encuentre en peligro; la capacidad de atención se tiene contemplada para decenas de personas, misma que será ampliada en caso de ser necesario.

Dijo que este albergue tendrá para los usuarios colchonetas, cobijas y alimentos, así como todo lo indispensable para apoyar a las familias parralenses e individuos que requieran de la asistencia por causa de las lluvias y la crecida del río Parral.

Peña Valles añadió que la ciudadanía puede solicitar el apoyo de Protección Civil y Bomberos, así como cualquier otra corporación o dependencia municipal, para ser trasladado al inmueble que se ubica en el centro de la ciudad.

En este sentido, el Alcalde mencionó que al momento se cuenta con buena comunicación con Protección Civil del Estado, organismo que monitorea día y noche la presa Parral, de la cual se alimenta el río homónimo.

Finalmente, reiteró el exhorto a la ciudadanía para no salga de casa y no se acerque al río, pero sobre todo, para que no intente cruzar la Vialidad u otra vía que coincida con el paso de los cuerpos de agua. “Estaremos recorriendo las calles de la ciudad para detectar si alguna persona se encuentra en riesgo y canalizarla de inmediato al albergue”, puntualizó el Presidente Municipal.