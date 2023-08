Inauguran en Parral el Salón 151 Imjuve

Con pequeña pero muy significativa ceremonia, se efectuó la inauguración y el corte del listón a las instalaciones del Salón 151 IMJUVE en nuestra ciudad, el cual se creó como un espacio totalmente incluyente para todos, todas y todes; este espacio se encuentra ubicado en el interior del inmueble de la Casa de la Cultura.

En el evento, se contó con la presencia del edil municipal, César Alberto Peña Valles, el titular del IMJUVE, Julio César Chávez e integrantes del Consejo Municipal de la Juventud, los cuales fueron los encargados de cortar el listón al inmueble.

En su participación y mensaje, Peña Valles, resaltó que, este inmueble denominado Salón 151 del IMJUVE, es un lugar de esparcimiento social donde los jóvenes podrán disponer de internet gratuito para reuniones de trabajo o de relajación, además contará con un equipo asistencial, conocida como (Alexa), haciendo de éste, un espacio inteligente con tecnología innovadora.

Asimismo, añadió, este lugar es incluyente para todos, todas y todes, en el cual se invirtió un total de 15 mil pesos, con la instalación de escritorios, sillas, taburetes, mesas, Alexa echo dot, una mesa y un espejo del autoestima, y también se pintó el interior.

Agregando, que, su administración destinará personal permanente de psicología para atender y apoyar las necesidades que los propios jóvenes tengan, la verdad, es muy importante para el gobierno municipal un mes de inclusión, donde los jóvenes requieren de más espacios públicos, de más apertura por parte de su gobierno.

Foto: Eduardo Villalobos | El Sol de Parral

Por otra parte, Julio César Chávez, titular del IMJUVE (Instituto Municipal de la Juventud), comunicó a los y las parralenses, las actividades que se estarán desarrollando en el marco del mes de agosto. "Mes de la Juventud", las cuales se vendrán efectuando en diferentes sectores de la ciudad, que traerán beneficio a todos los jóvenes, haciendo hincapié que, se realizarán eventos en apoyo a los niños con cáncer.

Las actividades iniciaron este martes primero de agosto con la inauguración de las oficinas del Salón 151 y la presentación de las actividades que se estarán efectuando durante los próximos 30 días, para el día miércoles 2, se llevará a cabo la continuación de la mochila solidaria a un bajo costo, para el jueves 3, se reforestará un área verde, el viernes 4, una vez más el programa de mochila solidaria y el sábado 5, se tendrá un expo arte joven.

Por su parte, el domingo 6, se realizará una master class de yoga, para el lunes 7, una vez más el programa mochila solidaria, el 8 una actividad de juntar tapitas de corazón, el 9 se realizará limpia en área verde, el 10 se llevará a cabo un concurso de dibujo, el 11 concurso de Mario Kart, el 12 un evento de "Urban Fest"; el día 13 desfile y presentación de Danza y, los días 14, 15 y 16, un curso de fotografía.

Continuando el día 17, se tendrá una plática con un grupo AAA, el 18, concierto de canto, el 19, se efectuará una campaña de esterilización para las mascotas, el 20, concierto de "Matisse"; el 21, Arte Expresa Emociones; el día 22, entrega de sillas de ruedas; el 23 de agosto la actividad Cabildo de Jóvenes; el 24, Máster Class de MMA, el 25 partido de fútbol entre PPL Vs Administración; el 26 de agosto, concurso de fotografía; el 27, un really en apoyo a los niños con cáncer; el 28, taller sobre lenguaje de señas; el 29 de agosto boliche con niños del Centro Down; el 30, un Taller de Liderazgo y para concluir el 31 de agosto, la presentación de una obra de teatro sobre la concientización del uso de fentanilo, embarazo y control emocional.