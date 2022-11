Inauguran mañana los Juegos Deportivos Selectos de la 51 Zona

En punto de las nueve de la mañana, se estarán inaugurando los Juegos Deportivos Selectivos de nivel secundaria de la Zona 51, del subsistema estatal de la Sección 42, en su ciclo escolar 2022-2023, iniciando con la disciplina del rey de los deportes, teniendo como escenario el vetusto parque de pelota “Valente Chacón Baca”.

Lo indicado fue expresado por la profesora, Alba Nidia Villalobos Hermosillo, supervisora escolar de la Zona 51, agregando que luego de tres ciclos escolares de no poderse efectuar esta actividad deportiva, a consecuencia de la pandemia, este miércoles se llevará a cabo la ceremonia de inauguración al torneo selectivo, rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2022-2023.

El evento se tiene programado iniciar a las nueve de la mañana, teniendo como escenario el parque de pelota “Valente Chacón Baca”, donde se contará con la presencia de autoridades municipales, educativas, civiles y militares, así como de instituciones participantes.

La supervisora, añadió que los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2022-2023, inician este 9, 10 y 11 de noviembre con la disciplina deportiva de beisbol, además en los próximos días se estarán realizando otras disciplinas como; ajedrez, futbol soccer, voleibol, atletismo, basquetbol y handball.

Asimismo, ratificó que, los alumnos que podrán participar son los nacidos en los años 2009-2010, en la rama femenil, varonil y mixto.

Por su parte, la maestra, Alba Nidia Villalobos, afirmó que en este evento que da luz verde a esta confrontación deportiva selectiva, se contará con la participación de cinco escuelas, siendo estas, José María Luis Mora, Valentín Gómez Farías, Francisca Lozano Olivas, Jaime Torres Bodet de Valle de Allende y Justo Sierra de Santa Bárbara.

El rol para la justa del rey de los deportes es el siguiente: miércoles, en el Valente Chacón Baca a las 10:00 horas, José María Luis Mora Vs. Valentín Gómez Farías y a las 12:00 horas, Francisca Lozano Olivas Vs. José María Luis Mora y en el campo del Batallón a las 10:30 horas, Jaime Torres Bodet Vs. Justo Sierra.

Para el jueves, en el Valente Chacón Baca, 8:30 horas, Francisca Lozano Vs. Jaime Torres Bodet y a las 11:00 horas, Valentín Gómez Farías Vs. Francisca Lozano; En el campo del Batallón, a las 8:30 horas, Valentín Gómez Farías Vs. Justo Sierra y a las 11:00 horas, José María Luis Mora Vs. Justo Sierra.

Mientras que el viernes, en el Valente Chacón Baca, a las 8:30 horas, Jaime Torres Bodet Vs. José María Luis Mora y a las 11:00 horas, Valentín Gómez Farías Vs. Jaime Torres Bodet en el campo del Batallón, a las 8:30 horas, Francisca Lozano VS. Justo Sierra

NOTA: Este torneo se jugará con el sistema de round robín, quedando campeó el equipo que gane más encuentros, en caso de empate, los criterios de desempate, serán: primeramente, juego entre sí, segundo, carreas recibidas y tercero, carreras anotadas.