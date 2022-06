Inauguró obras de pavimentación César D. en última visita a Parral

Durante su discurso el entonces mandatario hizo alusión a que “Parral ya es otro”, con las obras realizadas durante su gestión se beneficiaron tanto Parral como la región sur del estado, ahora se pueden recibir inversiones industriales con carreteras más adecuadas.

La última visita de César D. J. como Gobernador del Estado a nuestra ciudad se suscitó el 15 de agosto del 2016 durante la inauguración de la pavimentación de las calles Jesús García y Carrillo Puerto, siendo Presidente Municipal en ese entonces Miguel Jurado Contreras, esta fue una de las últimas veces que fue visto en Parral, en aquel día la clase política del PRI y comerciantes le dieron la despedida, durante su discurso el ex mandatario hizo alusión a las obras en carreteras y a la infraestructura educativa que dejó durante su mandato.

Además de la pavimentación de la calle, en medio del camellón de la avenida Jesús García se colocó el Monumento al Minero, estatua que anteriormente estuvo colocada en la Avenida Independencia, en la plaza El Minero que se ubicaba a un costado del Seguro Social, además durante la inauguración del encementado se cambió el nombre de la calle Jesús García por “Avenida del Minero”.

Para el evento del corte del listón de esta obra se colocó un templete frente al Monumento al Minero para el presidium de autoridades e invitados, entre ellos el entonces presidente municipal Miguel Jurado Contreras, la presidenta del DIF Imelda Muñoz de Jurado, el ex diputado federal Carlos Hermosillo (+), la ex diputada federal Karina Velázquez, el entonces diputado local Pedro Villalobos, el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriel Sepúlveda y la que fuera síndica municipal en ese entonces, la licenciada Avril Carmona.

El entonces gobernador, César D. estuvo acompañado de su esposa Bertha Gómez Wong, durante su discurso el entonces mandatario hizo alusión a que "Parral ya es otro" con las obras realizadas durante su gestión se beneficiaron tanto Parral como la región sur del estado, ahora se pueden recibir inversiones industriales con carreteras más adecuadas.





Tales carreteras como la de cuatro carriles de Palomas a Satevó, la modernización de la vía corta Parral-Chihuahua y la modernización de la carretera de Parral a Matamoros, límites con el estado de Durango, que a su vez conectan la vía Durango-Mazatlán, además las carreteras de Parral a Batopilas, así como la integración de Santa Bárbara y San Francisco del Oro, por último destacó las carreteras de Huejotitán-El Tule-El Terrero-Balleza con Valle del Rosario.

Destacó en su discurso que Parral ya contaba también con la infraestructura educativa para poder crecer, ahora se ofrecen mejores ofertas educativas, para que los jóvenes se preparen en su ciudad y no se vean forzados a estudiar en otras ciudades como Chihuahua o Juárez, como antes ocurría, muchas de las familias no se veían en posibilidades de mantener los estudios de sus hijos lejos de Parral, en su última presentación como gobernador del estado indicó que continuaría visitando su querido Parral, después de haber cortado el listón inaugural del encementado de la Jesús García, la clase política del PRI y comerciantes del sector se despidieron al entonces gobernador con abrazos y buenos deseos, así también fue una despedida al ex presidente municipal, Miguel Jurado Contreras.