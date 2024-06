Interpondrán amparo para que Gobierno Federal atienda incendios en la Sierra Tarahumara

Denunciará Manuel Jurado Torres que el Gobierno Federal no ha atendido de manera urgente los incendios forestales al sur de Chihuahua. De acuerdo a la declaración, la Comisión Nacional Forestal debe de atender los incendios, sin embargo, en Bocoyna y Guachochi ya se salieron de control, por lo que llamó a la población aledaña a compartir la evidencia necesaria para el sustento de la denuncia.

El abogado parralense, Manuel Jurado Torres, dio a conocer este fin de semana el hartazgo que existe de la falta de atención del Gobierno Federal hacia los incendios forestales que consumen la Sierra Tarahumara y que ha faltado material y recursos para sofocarlos.

De acuerdo a la información, desde hace meses los incendios se han registrado en comunidades de Bocoyna y Guachochi, y en los últimos días estos han llegado ya a comunidades habitacionales, generando riesgos entre los habitantes.

Jurado Torres señaló que la situación no debe continuar así de emergente, pues dijo que el Gobierno Federal no puede estar esperando enviar helicópteros con ayuda y que dichas operaciones no se hacen con frecuencia, por lo que instó a atender el problema como grave.

Informó que ante la falta de atención, como abogado interpondrá un amparo para exigir a las autoridades federales a que atiendan el incendio y envíen apoyos, insumos y hasta helicópteros cisterna.

Reveló que con el amparo podrán recibir mayor ayuda, ya que mencionó que existen recursos, materiales y equipos de apoyo, sin embargo, no son utilizados.

Por lo anterior, pidió a la población afectada e incluso a presidentes municipales a sumar esfuerzos para generar un amparo y exigir así a las autoridades que atiendan la problemática.

Finalizó sentenciando que es urgente la necesidad de apoyo, de alimentos y de insumos para los brigadistas, por lo que hizo un contundente llamado a las autoridades responsables para atender el problema.

