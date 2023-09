Invierte Municipio de Parral más de 28 mdp en apoyos al sector educativo

Más de 28 millones de pesos ha invertido el Gobierno de Parral en el sector educativo en lo que va del año donde se desglosan 10 millones de pesos para la construcción de infraestructura, techumbres, y 18 millones de pesos para la entrega de gratuita de uniformes escolares a estudiantes de preescolar y primaria, según informó el alcalde César Peña Valles.Durante este ejercicio fiscal 2023, la actual Administración Municipal ha destinado cerca de 28 millones de pesos para fortalecer la educación en la ciudad, destacando obras de impacto social, remodelación de planteles escolares y el mejoramiento de espacios deportivos dentro de los mismos, además, de la entrega de uniformes escolares a más de 16 mil estudiantes que se realizará en los próximos dos meses.

El Alcalde expresó que el rubro de la educación es prioridad dentro de la agenda del Municipio, donde resalta que la inversión es directa a las diferentes instituciones y que ha llegado a todos los niveles académicos.

Explicó que tras el paso de la pandemia por COVID-19, las escuelas resultaron afectadas ante la falta de mantenimiento, por lo cual, uno de los ejes establecidos a principio de año fue el trabajo en conjunto con las instituciones educativas.

“Este año a través de los programas que el Gobierno Municipal emprendió decidimos llevar a cabo inversión en instituciones educativas, hasta ahorita son 10 millones de pesos en infraestructura (…) hay escuelas que nos solicitan techumbres, bardas y baños”, detalló.

En este sentido, Peña Valles manifestó que dicha situación se contempló dentro del Presupuesto de Egresos para emprender acciones de mejoramiento en las escuelas, siendo así que de los 105 planteles de Nivel Básico que existen en la ciudad, cerca del 50 por ciento ya cuentan con un domo en su explanada.

De tal forma, refirió que se han destinado alrededor de 28 millones de pesos para el sector educativo, recurso que incluye la instalación de techumbres, que son 10 millones de pesos para la, y 16 millones para la adquisición y distribución de uniformes escolares, mismos que serán gratuitos para la población.

“Llevamos un avance del 50 por ciento en las construcciones de las techumbres en instituciones educativas, mañana estamos arrancando otra construcción de una techumbre un preescolar de la colonia Héroes de la Revolución”, refirió.

Asimismo, añadió que se tienen siete escuelas en proceso de construcción de techumbres, y que será en breve cuando se comiencen a entregar a las comunidades estudiantiles, pero refrendó su compromiso con la educación de Parral y sus estudiantes.

Municipio invierte alrededor de 18 millones de pesos para dotar a los alumnos el uniforme de uso y el uniforme deportivo, el calzado escolar, así lo señaló el Departamento de Vinculación Educativa Municipal, Otilia Torresdey, indicó que se tiene prevista la entrega al 100 por ciento los uniformes y calzado a las escuelas para el mes de noviembre, este año son 106 instituciones educativas las que se verán favorecidas este ciclo escolar, con este programa de Gobierno Municipal, en beneficio para más de 17 mil estudiantes.

Otilia Torresdey Duarte, titular de Vinculación Educativa del Municipio informó que están en espera que se junten más uniformes y calzado en el almacén para hacer la entrega a la mayoría de las escuelas, pues en caso de comenzar el reparto ya, las demás escuelas comenzarían a preguntar cuándo les toca a ellos.

Así también indicó que dentro de poco se va a tener el evento de entrega de uniformes y calzado escolar, previó que para este 20 de noviembre ya se tengan entregados la mayoría de los uniformes en los planteles escolares, señaló que son 106 escuelas las que se van a ver beneficiadas con las entregas no ha aumentado el número desde el año pasado.

Mencionó que son 17 mil estudiantes los que van a recibir este apoyo de uniformes y calzado, y que van avanzados con los proveedores ya que cuentan con un buen número de ellos en el almacén, no quieren empezar escuela por escuela, se va hacer de manera ordenada y más ágil, sin embargo todavía no se sabe la fecha de la entrega oficial.

Consideró que los proveedores están a tiempo, no se han retrasado con los envíos, en año pasado se retrasaron ya que hubo escasez de telas, sin embargo para este año no se ha visto este problema, telas ya se descontinuaron pero se solucionó con los directores de los planteles el diseño de los uniformes, en lo que refiere a mochila no va a haber.

Solo será la entrega de uniformes y calzado, ya que las mochilas se entregaron tarde el pasado ciclo escolar y los niños aun las tienen en buen estado, además en mochila solidaria se ha ofrecido a buen precio en las colonias, además se han repartido paquetes de útiles escolares a las escuelas de las colonias, donde hay niños más vulnerables.

También se han estado entregando útiles escolares a las instituciones escolares, mencionó que por cada niño son más de mil 100 pesos lo que se está invirtiendo por alumno, la inversión que hace el Municipio es de alrededor de 18 millones de pesos para dotar a los alumnos el uniforme de uso y el uniforme deportivo, el calzado escolar y ahora no se cuentan las mochilas.

Cabe señalar que este programa es único en la zona sur del estado ya que además son pioneros en la implementación de estos apoyos a los padres de familia, Municipio invierte alrededor de 18 millones de pesos para dotar a los alumnos el uniforme de uso y el uniforme deportivo y calzado, además agregó que Gobierno Municipal están cumpliendo con los compromisos de entregas, no se va ha dejado de entregar este apoyo del Municipio a las escuelas.

