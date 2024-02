Ismael desapareció hace cinco años; su papá espera que un día le conteste

Héctor Estrada, es un padre de familia quien, durante cinco años, ha esperado el volver a escuchar la voz de su hijo, Ismael Estrada Cereceda, pues desde el 2018 fue privado de la libertad en el municipio de Jiménez; “Yo sigo marcando su número con la esperanza de que un día me conteste y me diga 'ya voy a casa papá' ”.

La desaparición de Ismael Estrada Cereceda, es un caso dentro de las 4 mil 472 personas del estado de Chihuahua de quienes se desconoce su rastro, por lo que su familia continúa con su búsqueda, tratando de encontrar alguna pista o indicio que los lleve hasta donde se encuentra.

El padre del joven, Héctor Estrada, comentó que la vida les cambió por completo el 22 de octubre del 2018, cuando sujetos armados a bordo de un automóvil de color blanco, privaron de la libertad a su hijo, cuando salía de la casa de su novia.

Describió que fue alrededor de las 20:00 horas cuando recibieron la noticia, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades, sin embargo nunca se brindó un avance en las investigaciones.





La carpeta de investigación ahí continúa abierta, pero sin ningún avance. ¿En dónde está mi hijo? No lo sabemoscompartió Héctor Estrada

Mencionó que ha sido difícil enfrentarse a esa situación diariamente, debido a que la incertidumbre y preocupación por no saber del rastro de su hijo, están presentes siempre. “Vemos todos los días la recámara de Mayel, sus cosas siguen igual, tal y como él las dejó el día que salió de nuestro hogar”.

Durante estos años, el padre de familia ha realizado algunos rastreos en Escalón, Torreoncitos, Cerro de los Reyes y próximamente espera acudir a la carretera de Estación Carrillo del municipio de Jiménez.

Narró que durante estos cinco años, no ha dejado de marcar al número de teléfono de su hijo, con la firme esperanza de que algún día le responda y pueda volver a reencontrarse con él: “Aquí siempre te vamos a esperar hijo, tu mamá, tu hermana y yo anhelamos encontrarte”.

También comentó que han buscado la ayuda del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, siendo apoyados por el activista Gabino Gómez, quien ha realizado las gestiones e intervenciones para que se efectúen las búsquedas con la FGE.

Foto: Cortesía / Héctor Estrada

Finalmente, comentó que el próximo 22 de febrero acudirá a Parral para ser parte de la reunión con el fiscal General del Estado de Chihuahua, César Jáuregui, debido a que se hará la revisión de carpetas de personas desaparecidas en la zona sur.

“Son más de 4 mil personas desaparecidas y no existen avances, mi hijo forma parte de esta estadística y es nuestra petición que den avances en los casos, no imaginan el dolor tan grande el que es no saber en dónde están nuestros hijos”.

