Jamás he realizado ni realizaré actos que vulneren la integridad de las mujeres: Peña

Resolución del TEPJF esclarece que nunca cometí violencia política de género, César Peña; el Aalcalde señaló que la justicia demostró la realidad y certeza de su compromiso con las mujeres.

Luego de que la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Chihuahua, donde refería que el alcalde César Peña había cometido violencia política de género en contra de la regidora Dalila Villalobos.

El Edil refirió que la justicia esclareció los hechos y se demostró que jamás se actuó en contra de ninguna persona.

Chihuahua Presenta Consejera del INE protocolo para casos de Violencia Política contra Mujeres

Dijo que el Tribunal Estatal Electoral valoró de manera incorrecta las pruebas y que omitió algunas que se habían aportado durante las etapas del proceso, dando como resultado la imposición de una sanción.

En este sentido, señaló que la Sala Regional de Guadalajara sí analizó a profundidad el expediente, determinando que nunca se violentó ningún derecho político-electoral ni en razón de género, por lo que revocó lo determinado por el TEE.

“Este fallo no representa una victoria, sino el esclarecimiento de los hechos. Lo dije desde el inicio y lo sostuve en el proceso, jamás he realizado ni realizaré actos que vulneren la integridad y la dignidad de las mujeres, y hoy, con esta resolución, puedo tener la conciencia tranquila de que la verdad ha salido a luz, y he demostrado que mis acciones siempre han sido apegadas a la ley, y sobre todo, al respeto de los derechos humanos”, expresó el Presidente Municipal de Parral.

Asimismo, Peña Valles destacó “con esta resolución, reafirmo mi compromiso de seguir trabajando en beneficio de las niñas y mujeres, de seguir haciendo espacios seguros y libres de violencia para ellas, donde nada ni nadie pueda atentar contra su dignidad, integridad y vida. Desde donde me encuentro, continuaré esforzándome porque las niñas y mujeres parralenses puedan disfrutar y ejercer sus derechos de acuerdo a sus proyectos de vida, sin injerencias externas, y con la plena conciencia de que su libertad está a su disposición personal”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Me siento tranquilo de que esta situación se haya aclarado, y la justicia haya demostrado que mi compromiso con las niñas y mujeres es real y certero. Continuaré en este camino de deconstrucción, intentando día con día ser un mejor esposo, padre, hijo, compañero, funcionario público, en general, ser un hombre a la altura de las circunstancias; seguiré esforzándome por ser un espectador respetuoso en el desarrollo de las mujeres, y convertirme en un aliado en sus luchas y causas”, concluyó el alcalde César Peña.

Publicada originalmente en El Sol de Parral