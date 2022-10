Jesús Mares, transportista desde más de 13 años agradece a San Judas Tadeo la protección recibida

Encomendado a La Virgen María y San Judas Tadeo, Jesús Leocadio Mares Miranda solicita la protección cada vez que sale de viaje ya que él se dedica al rubro transportista y ha recorrido las diferentes carreteras de la República Mexicana por más de 13 años.

Cientos de transportistas son creyentes de este santo, “Patrono de las causas imposibles y casos difíciles”, a quienes ha realizado muchos favores y bendecido sus caminos.

“Todos nosotros que nos dedicamos al gremio del transporte somos muy devotos de San Judas Tadeo, si Dios lo permite asistiremos a la peregrinación y las celebraciones, aprovechando que nos tocó estar aquí en Parral”, mencionó.

Foto: Cortesía | Jesús Mares

Jesús Leocadio Mares Miranda, mejor conocido como el “10-28” en el rubro del transporte, ha dedicado cerca de 13 años de su vida para recorrer las diferentes carreteras de la República Mexicana.

“Todo el tiempo nosotros estamos molestando a San Juditas, pidiéndole que nos eche la mano, ya sea en salud, trabajo, así también le pedimos a la Virgen María de Guadalupe”, expresó Jesús.

Después de 5 años de no acudir a una peregrinación por cuestiones laborales, Dios nos permitió asistir a una peregrinación de San Judas este año, gracias a Dios si había podido asistir en otras ocasiones a la peregrinación de la Virgen.

Jesús Mares mencionó que asistirá junto a su familia a la procesión en su camión adornado con luces, globos, flores y una imagen de este santo, y posteriormente dará gracias por el trabajo y principalmente por la salud.

. Foto: Cortesía | Jesús Mares

Es difícil para Jesús Leocadio Mares tener que salir de su casa y en ocasiones tardar casi tres meses en volver a ver a su familia, ya que el trabajo que él desempeña requiere de tiempo, dedicación y sobre todo responsabilidad a la hora salir con una carga hacia las carreteras de la República.

Así también mencionó que, encomendado a Dios y San Judas Tadeo ha recorrido diferentes ciudades como, Durango, Hidalgo Chiapas, Tabasco, Ensenada y Tijuana que a donde recientemente viaja.

Por último comentó que, “Desde que salgo de mi casa rumbo al viaje, me encomiendo mucho a Dios, La Virgen y San Judas Tadeo, para que me ayuden a regresar con bien a mi casa, que no nos pasen percances o algún accidente, desafortunadamente está muy triste la situación en las carreteras a nosotros como transportistas con la violencia y delincuencia que se vive hoy en día”.

