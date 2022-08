Jimenense busca el sustento ofreciendo sus servicios en grupos de ventas

Jiménez Chihuahua.- Una persona del municipio de Jiménez, se hizo viral por ofertar su mano de obra a través del grupo de Facebook, conocido como Ventas Jiménez.

La persona, que lleva por nombre Andrés Macías, publicó sus ganas de salir adelante, ofreciendo realizar todo tipo de trabajos, desde limpieza en general hasta mandados de la tienda, con la simple condición de en caso de no tener dinero para pagarle por sus servicios, le podían pagar con algún producto alimenticio no precedero.

Foto: Captura de Pantalla.

Jiménez

“Buen día, me pongo a sus servicios de 9:00 A.m. a 12:00 A.m. limpio corrales barro, lo que se le ofrezca, también se un poco de albañilería, si quiere algo de la tienda pídalo, con gusto se lo llevo a la casa y por el dinero no se preocupe, si no tiene, puede ayudar con lo que guste de comida o enlatados y antes que la gente empiece a juzgar si tengo hambre, un hambre de salir a delante, bendiciones” expreso Andrés Macías a través del grupo de Ventas Jiménez.

Ante la publicación, el comentario posteado en Facebook, logro reunir una gran cantidad de comentarios, todos positivos, así como únicamente para seguir la publicación.

Así mismo, actualmente la publicación cuenta con 152 me gusta, 35 me encanta y 5 me importa.

