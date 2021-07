Jornadas Villistas, una celebración cargada de historia y cultura

Este año se cumplirán 27 años de las fiestas en honor al Centauro del Norte, las Jornadas Villistas de 1994 iniciaron siendo regionales, uniendo a los estados de Chihuahua y Durango con presentaciones artísticas de ambas regiones (Norte de Durango y Sur de Chihuahua) ahora es un exponente de la cultura del “Villismo” que une a amantes del hito histórico de varias partes del país y del mundo, aportando para la economía regional al proyectar el turismo.

A propuesta del historiador durante la administración 1992-1995 del exalcalde de Acción Nacional Adalberto Gutiérrez Meléndez, quien es recordado por haber sido el precursor y creador de las Jornadas Villistas, actividad cultural que ya acumula 27 ediciones ininterrumpidas enalteciendo la imagen de Parral a través de la imagen y el recuerdo del Centauro del Norte.

Tal como lo expresa Jesús Vargas, la creación de estas fiestas culturales tuvieron tres principales objetivos, el desarrollar los vínculos económicos, políticos y culturales de una región natural que históricamente conforman varios municipios, desde el norte de Durango hasta el sur de Chihuahua y aprovechar las ventajas y oportunidades que ofrece la región para construir un gran enclave turístico en el norte de México.

Y el tercero trata sobre impulsar el arte y la cultura como remedio contra la inseguridad y la violencia que se ha vivido en la región, siendo cumplidos en aquel año de 1994, según lo data el historiador, en la fragua de los tiempos.

“En 1994 sí se cumplieron los objetivos que se habían previsto en el diseño original del evento. Después, casi es nada lo que se ha aportado y las jornadas se han convertido en todo lo contrario. Después de 1994 en que el presidente municipal Beto Gutiérrez Meléndez apoyó la propuesta para la organización de las primeras jornadas y los subsiguientes seis ocupantes de la Presidencia de Hidalgo del Parral tuvieron la oportunidad de mejorar y proyectar cada vez con mayor dignidad y grandeza este evento, pero no quisieron, no supieron, ni siquiera se les ocurrió que podían hacerlo, o definitivamente no les interesó. Lo cierto es que hasta la fecha se han arrastrado diversos problemas que han impedido potenciar las Jornadas hasta el nivel que corresponde", expone el letrado.

Las Jornadas Villistas han evolucionado hasta ver nacer dentro de sí mismas, eventos de interés mundial, cómo lo son, La Gran Cabalgata Villista, la escenificación de la vida y muerte de Pancho Villa así como la concentración de los motociclistas.

Desde la explanada del estacionamiento Gómez Morín en el centro de la ciudad, el salón de eventos Los Linderos y desde años recientes la mina La Prieta, son los recintos que se han dejado para las presentaciones de eventos que cada año se requieren para albergar la concurrencia de locales cómo foráneos.

Las fiestas iniciaron a raíz de la conmemoración de los cien años de la gesta heroica de Tomóchic que se celebró del 20 al 29 de octubre de 1992 y fue una culminación de lo que antes eran Las Jornadas Agrarias Villistas de Canutillo.

A finales del año 1993 el historiador Jesús Vargas, propuso a las autoridades del estado de Durango y al presidente municipal de Hidalgo del Parral la celebración de las Jornadas Villistas, con el objetivo de recuperar las expresiones de un amplio movimiento social que había tenido como base principal los estados de Chihuahua y Durango, y que se identificaba como el “Villismo”.

Finalmente en junio de 1994 se empezaron los eventos y desde el principio se hizo hincapié en que no era una actividad para exaltar la figura del general Francisco Villa, sino un evento en el que aprovechando el acontecimiento histórico, se presentaran diversos eventos para recuperar las expresiones más significativas de la cultura del norte de Durango y sur de Chihuahua. En cada reunión participaron representantes de todos los municipios convocados. Por el norte de Durango estuvieron representantes de Canutillo, Las Nieves, Villa Ocampo; y del sur del estado de Chihuahua: Villa Matamoros, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Villa Coronado, Valle de Allende y Parral.

Fue hasta el siguiente año cuando las las Cabalgatas Villistas, en la que participaron hombres y mujeres de todas las edades y de diversas comunidades del estado de Chihuahua y otros lugares se adhirieron a las fiestas.

Con la organización de la Cabalgata Villista, se honra la memoria del general Francisco Villa y además se recuerdan sus hazañas al frente de la División del Norte que participó en la época de la Revolución Mexicana .Al paso de los años su recorrido se ha ampliado e igualmente el número de participantes, quienes hacen su travesía desde Ciudad Juárez rincipalmente para “tomar” "La Capital del Mundo el día 19 de Julio.

La Cabalgata Villista es uno de los principales atractivos, donde se festeja y conmemora al Centauro del Norte, representando la caballería del movimiento armado de 1910.