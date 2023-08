Joven acude a la cosecha de manzana en la sierra y desaparece; es originario del Edomex

Desaparece el joven Axel Arciniega, originario del Estado de México en un rancho cerca de las Barrancas de Cobre, en donde acudió a trabajar en la cosecha de manzana; "La última vez me habló y me dijo que lo estaban siguiendo, de repente me dijo, ya llegaron papá, ayúdame. Enseguida se escucharon golpes y un fuerte grito, es lo último que escuché de ahí ya no sé de él", expresaron sus familiares.

Familiares del joven Axel Arciniega Gordian, de 29 años, solicitan el apoyo de la ciudadanía debido a que se encuentra desaparecido desde el pasado 1 de agosto del presente año tras haber acudido a un rancho cerca de las Barrancas del Cobre en el estado de Chihuahua.

Explicaron que son originarios Estado de México, sin embargo, en busca de mejores oportunidades se fueron a trabajar a Oaxaca a la cosecha del mango, siendo ahí en donde Axel recibió una invitación para irse a laborar en la cosecha de manzana en el poblado conocido como Álvaro Obregón.

Por lo anterior, mencionó que el joven se trasladó hasta este sitio y se mantenía en comunicación con sus padres, por medio de su teléfono móvil o través de los celulares de sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, fue el pasado martes 1 de agosto, durante el transcurso de la noche cuando se dejó de tener toda comunicación con Axel, siendo su último movimiento una llamada que realizó a su padre en la cual le pedía ayuda debido a que lo estaban golpeando.

“La última vez me habló que lo estaban siguiendo, de repente me dijo que ya llegaron papá, ayúdame y se escucharon golpes y un fuerte grito”.

Mencionaron que escucharon lo que sucedía con el joven debido a que la llamada se mantuvo en curso, siendo momentos después cuando una persona comento "Mira este teléfono está en llamada" y posteriormente colgaron.

Desde ese momento intentaron comunicarse con Axel y a través de los números de sus compañeros de trabajo, pero en ninguno han logrado contactarse debido a que no contestan las llamadas, además de los mensajes de WhatsApp.

Ante esto se trasladaron ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia correspondiente con el objetivo de que se inicien de inmediato las investigaciones y se localice al hombre.

Como señas particulares indicaron que Axel tiene dos tatuajes en el brazo, uno de rosas con una calavera, mimo que cubrió con una imagen de San Benito, además en la otra extremidad tiene otro con la fecha de 1994.

Cualquier información que se tengan referente a la localización del joven realizarlo a través de una llamada al sistema de emergencias 911 o a través de una llamada anónima al 089.

