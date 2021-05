Juan Carlos Loera realiza cierre de campaña en Jiménez

Jiménez, Chih.- “El estado de bienestar, la justicia y la democracia, se va a instalar en Chihuahua”, puntualizó el candidato a la gubernatura, por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Juan Carlos Loera de la Rosa, en su cierre de campaña en la Vieja Huejoquilla, donde destacó la búsqueda de la solución a la escasez de vital líquido, entre otras propuestas.

Viernes de cierre de campañas en ciudad Jiménez, donde la tarde noche de este viernes, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos de Morena, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, hizo lo propio.

Ahí, Loera de la Rosa abordó el tema que aqueja no solo a Jiménez, sino a toda la entidad, el cual es la falta de agua; “He sido atacado injustamente, yo he sido defensor del agua, pero he sido criticado porque está situación hizo salir a la luz el problema del vital líquido”, precisó.





Abraham Zamarrón | El Sol de Parral





En este sentido, señaló que es una contradicción que en la puerta de oro al estado grande, se cultiven productos que requieren mucha agua, y contraste, sus habitantes estén batallando por el vital líquido.

"Ni un nogal más, no estoy contra los nogaleros, estoy contra las injusticias, y es una injusticia que se esté acabando el agua, y que de la riqueza que se genera, esta se vaya fuera. Vamos a revisar lo que ya está, vamos a defender el agua y a terminar con el huachicoleo, vamos de defender la vida, y el agua es vida", puntualizó.

Del mismo modo, Juan Carlos Loera manifestó que resulta paradójico que la falta de agua se agudice en sectores que se encuentran contiguos a nogaleras inundadas. “Vamos a atender primero a la gente, el agua no es una mercancía, no tiene signo de pesos, y es un derecho fundamental humano, primero agua en la casa y luego lo demás”, dijo.

Destacó que se habrán de gestionar nuevos pozos, así como a regular los ya existentes para erradicar la apropiación y sobre explotación clandestina, “vamos a resolver la problemática del agua”, reiteró el candidato.

Puntualizó que se habrán de retomar la sobras que sean venido dejando inconclusas, y se fortalecerá el tema de la salud en la entidad, y en Jiménez, principalmente en el área de maternidad, para que haya jimenenses de nacimiento y las madres no tengan que acudir a dar a luz a otras ciudades.

Señaló a otros gobiernos por el rezago en materia de salud, “cuando se creó el Insabi, por politiquerías y querer administrar el dinero, dijeron que se acabó el seguro popular y el dinero, cuando los recursos no ha dejado de fluir por parte de la federación, y ahí están ellos, con sus hospitales inconclusos”, expresó.

En el tema del campo, abonó que se gestionará ante la Comisión Federal de Electricidad un acuerdo para acabar con los adeudos de los pequeños agricultores, además de promover la tecnificación de riegos, ahorrando agua y reduciendo los costos de los productores.

Lo acompañó la candidata a diputada local por el XX distrito Rosalba Ramos, quien secundó la iniciativa de no permitir la siembra de un nogal más y fiscalizar y regular el uso del agua. Habló sobre la reorientación de cultivos, específicamente del pistache, el cual en sus propias palabras requiere de menos vital líquido y es tres veces más rentable.

Hizo uso de la palabra, el senador José Ramón Enriquez, quien manifestó que Chihuahua va a ser de morena el próximo 6 de junio. ” Ninguna encuesta nos ubica abajo, en todas las encuestas gana Juan Carlos Loera”, aseveró.

Del mismo modo, el líder campesino, Arturo Rentería abordó la necesidad de apoyar al campo jimenense, así como a los productores de la zona del desierto, y de lo apremiante que resulta retomar la ley de energía para el campo, entre otros puntos.

Cabe mencionar que en el presídium estuvieron presentes el miembro de la Comisión Estatal Ejecutiva del Partido del Trabajo, Carlos Herrera y el presidente estatal de Morena en el estado, Arturo Chaparro, entre otros.