Juanita, artesana náhuatl de 80 años, busca regresar a su natal Puebla vendiendo artesanías

Desde San Lucas Ahuatempan, Puebla arribó a Parral, “Juanita” de 80 años quien diariamente sale a vender artesanías para de esa manera obtener recursos para poder regresar a su lugar de origen. “Parral está muy bonito, su gente es muy amable, yo estoy contenta de haber conocido, pero ya es tiempo de regresar a mi pueblito”.

A sus 80 años, Juana Soancatl Tzacanitzin quien es de la etnia Náhuatl y originaria de San Lucas Ahuatempan, Puebla se encuentra de visita en Parral, siendo un ejemplo de esfuerzo y dedicación debido a que desde temprana hora sale al centro de la ciudad para poner a la venta diversas artesanías.

Explicó que hace alrededor de 15 días que arribó al municipio, tras la invitación de su sobrina. “Estuve algo enferma, al igual que mi esposo, quien lamentablemente falleció, por lo que una vez que ya me encontraba mejor de salud me invitaron a conocer esta tierra”.

Juanita espera juntar el dinero de su pasaje con la neta de artesanías y poder volver a su hogar en Puebla. Foto: Alejandra Pérez / El Sol de Parral

Indicó que compró diversas artesanías de carrizo para traerlas a Parral, para cuando decidiera regresar venderlas y obtener el dinero para comprar su boleto de regreso. “Le dije a mi sobrina, oye, pero voy a llevarme estas artesanías para vender y poder regresarme”.

De igual forma expresó, “Parral está bonito, su gente es amable como en Puebla, he tenido la oportunidad de conocer aquí y sí me he sentido agusto”.

La mujer, quien con una sonrisa atiende a toda aquella persona que se arrima a conocer sus productos, narró una parte de la historia de su vida, en la que mencionó que fue huérfana de padres, además de que no fue a la escuela por lo que no sabe escribir ni leer.

En la edad de su juventud formó su familia, teniendo cinco hijas. “Ellas son mi vida, tengo puras mujeres, muy trabajadoras por cierto”.

Señaló que en su lugar de origen junto a su esposo se dedicaban a la venta de artesanías como en la elaboración de petates de palma, “trabajábamos por días en la creación de petates, están muy bonitos”.

Mencionó que aunque Parral le parece un lugar tranquilo para vivir, desea regresar a su “pueblito” lugar en donde comentó que tiene su hogar. “Ya me quiero regresar a mi casita, ahí me están esperando mis cosas, mis recuerdos”.

Cualquier persona que desee apoyar a Juanita, ella se coloca en la calle Colegio, a la altura de un salón de eventos a partir de las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. “A veces vendo poquito, los precios varían desde 50 hasta 100 pesos, todo lo estoy juntando para mi pasaje”.

