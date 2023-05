¡Justicia! Marchan en apoyo a Joel García, docente señalado por agresión en Parral

Al grito de ¡justicia!, alumnos, maestros en activo y jubilados de la Sección 42 se manifiestan para exigir a las autoridades educativas se analice el caso del maestro de Educación Física, Joel García Montes quien fue cesado de la escuela Club de Leones por una supuesta agresión a un menor; el afectado indicó que esta decisión se tomó sin un análisis previo, por lo que solicitó la intervención de la Secretaría de Educación y Deporte.

Un contingente de maestros con pancartas y lonas partieron de la Plaza de la Identidad con dirección al Edificio de Gobierno con la intención de exigir justicia ante el cese del maestro Joel García Montes, quien laboraba en la Escuela Primaria Club de Leones.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

En entrevista con el afectado comentó que hasta hace unas semanas laboraba en la referida escuela, así como en otros tres centros más, en los cuales nunca había tenido algún problema en cuanto a su desempeño.

“Estamos manifestándonos por la irregularidad que hay en cuanto a un proceso de cese que estoy llevando a cabo, esta actividad es para dar a conocer la injusticia que se está dando ya qué jamás se hace una investigación a fondo de mi caso, simplemente vienen y se quedan con la primera versión de las cosas que no son así, yo creo que para un cese deben de hacer una investigación con tiempo, tengo cuatro centros de trabajo en los cuales a cualquier maestro, director, alumnos, y padres de familia pueden preguntarles sobre mi trabajo y mi conducta yo jamás en toda mi carrera he presentado actitudes como para agredir un niño mucho menos golpearlo”, dijo.

El entrevistado expresó que derivado de este hecho ha mantenido el apoyo de los maestros de Parral y de otros municipios, alumnos, así como de padres de familia.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

La causa del cese, según lo expusieron las autoridades se deriva a que supuestamente el maestro ejerció violencia sobre un menor por lo que la madre interpuso una demanda ante la Fiscalía General del Estado, ante ello, el maestro detalló que en cuanto le dieron la notificación se acercó con la madre del menor para aclarar la situación “cuando platiqué con ella, me dijo que de haber tenido contacto antes, no hubiera llegado al punto de un cese”.

Joel García expuso que la persona que acudió del departamento jurídico solo hizo la notificación del cese, por lo que no hubo una investigación a fondo, siendo el único contacto con dicho personal.

“Tenía laborando aproximadamente en la institución cuatro años, yo lo que quiero nada más es recuperar mi trabajo porque es injusto y el hecho de que vengan y me arrebaten mi trabajo, por lo que he luchado no es justo, quiero que se revoque ese cese, si regreso a esa escuela está bien y si no también, yo solo quiero laborar, lo que sí es que pido permanecer en mis otros centros de trabajo”, finalizó.

