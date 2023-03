La Gobernadora sacó la "casta" por Matamoros para concretar proyectos: Alcalde

Jesús Enrique Peña, presidente municipal de Matamoros, dijo realizar un buen trabajo en el municipio gracias a la coordinación que hay con la propia Gobernadora del Estado y su equipo de trabajo, con quienes se acude a gestionar y la postura siempre ha sido de apertura en todos los sentidos para trabajar, además de considerar que la mandataria sacó la “casta” para concretar proyectos en la población.

Señaló que han sido tiempos difíciles para el propio Gobierno del Estado así como para los municipios con el retiro de los apoyos del Gobierno Federal, sin embargo, la mandataria de Chihuahua implementó un fondo, el cuál denominó “Chihuahua Avanza” para apoyar a los municipios.

Dijo que ese fondo es para aquellos municipios en el que no llegó un recurso federal determinado por el Coneval. “En Matamoros no llegó ese recurso en el 2022 como si no tuviéramos necesidades y con ese fondo del cual sacaron al municipio no se puede abatir el rezago social que para ello es”.

Sin embargo, indicó que la Gobernadora del Estado se vio en la necesidad de crear el “Chihuahua Avanza” para poder apoyar a los municipios, y que gracias a su oportuna estrategia se ha podido trabajar.

“Lo que ha llegado a Matamoros es con la aprobación de la Gobernadora a sabiendas de que es necesario para los municipios y que en el caso de nosotros, nos hemos visto beneficiados en las ocasiones que se ha requerido”, indicó Jesús Enrique.

Estima que para el 2023, se tendrán proyectos de beneficio para la población con gestiones que ya se encuentran en los escritorios de los distintos secretarios del Gobierno del Estado, por ello sus respetos para la Gobernadora y su equipo de trabajo al rendir su Primer Informe de Gobierno.

“Matamoros está al cien por ciento y muy agradecido con la Gobernadora por el sin fin de apoyos que se ha logrado bajar para el municipio, yo siempre he dicho, los buenos capitanes no se hacen en las aguas calmadas, los mejores capitanes se hacen en las peores tormentas”, mencionó el Edil.

Reiteró la felicitación de la Gobernadora porque a pesar del camino y la situación financiera tan complicada que ha tenido, sacó la “casta” por Matamoros, esperando seguir trabajando siempre en bien de la gente del municipio y siempre se requerirá del apoyo de Maru Campos y su gente para llegar de tal manera a cubrir las necesidades y peticiones que hace la ciudadanía.

Publicada originalmente en El Sol de Parral